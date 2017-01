Mit Neuschnee steigt Lawinengefahr in deutschen Alpen

dpa München. Der Neuschnee in der Nacht hat die Lawinengefahr in den deutschen Alpen erhöht. Es bestehe in den gesamten bayerischen Alpen oberhalb von 1600 Metern eine erhebliche Lawinengefahr, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit. Das bedeutet Warnstufe drei von fünf. „Darunter ist die Lawinengefahr als mäßig einzustufen.“ Das entspricht der zweiten Warnstufe. „Mit dem Neuschnee steigt die Gefahr der Selbstauslösung von Lawinen wieder an“, so die Experten. Im Osten sollte es im Tagesverlauf weiter schneien. Die Temperaturen liegen laut Prognose in 2000 Metern bei minus acht Grad.