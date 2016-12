Mit „O Tannenbaum“ geht es immer los

So lange sich die Nachbarn und deren Vorfahren vom Oberescher Weg in Drievorden erinnern können, trifft man sich dort am 1. Weihnachtstag am Hof Wulkotte zum Singen. Jahr für Jahr kommen so bis zu 40 Menschen zusammen.

Drievorden. Als Doris und Ludger Wulkotte vor zwei Jahren neu gebaut haben, galt es bei der Planung des Hauses auf ein besonderes Detail zu achten: Das Wohnzimmer musste groß genug sein, um 30 bis 40 Menschen aufnehmen zu können. Grund dafür ist eine Tradition, die schon seit Menschengedenken am Oberescher Weg in Drievorden gepflegt wird: Am Abend des 1. Weihnachtstages trifft sich die Nachbarschaft am Hof der Wulkottes und alle singen gemeinsam die alten, bekannten Lieder.

Pünktlich um 19 Uhr geht es mit „O Tannenbaum“ los. Dieser Beginn ist ebenso festgelegt wie der Abschluss, wenn gegen 21 Uhr der Kirchenchoral „Großer Gott, wir loben dich“ angestimmt wird. Dazwischen liegt ein Potpourri aus verschiedenen altehrwürdigen Stücken, wie „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Es ist ein Ros‘ entsprungen“. Wurde früher dazu im Gebetsbuch geblättert, steht heute ein großer Ordner mit zusammengetragenen Texten und Noten für die Sängerinnen und Sänger bereit. Neuere Pop-Songs wie „Last Christmas“, die zur Adventszeit im Radio rauf- und runtergespielt werden, sucht man darin allerdings vergeblich. Gesungen wird ausschließlich das weihnachtlich-christliche Liedgut.

Uralter Brauch

Seit wann genau dieser Brauch besteht, lässt sich heute nicht mit Gewissheit sagen – wohl aber, dass er bereits im vorletzten Jahrhundert gepflegt wurde. „Mein Großvater ist 1878 geboren, und der kannte es schon“, berichtet Anwohner Hermann Hopmann. Und auch Theo Wulkotte, der einst auf dem Hof aufwuchs und nun mit 78 Jahren der zweitälteste Nachbar ist, sagt: „Schon so lange ich denken kann, war immer das Weihnachtssingen in meinem Elternhaus.“

Als Doris Wulkotte vor rund 20 Jahren in den Hof in Drievorden einheiratete, war es für sie – wie sie lachend zugibt – zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. „Jedes Jahr? Und warum immer hier?“, dachte sie sich damals. Inzwischen möchte auch sie nicht mehr auf die jährliche Zusammenkunft verzichten. Und allen Beteiligten ist klar: Gäbe es diesen festen Anlaufpunkt nicht, würde die Tradition wohl nicht mehr lange überdauern.

Tatsächlich konnte das Treffen – soweit sich die Beteiligten entsinnen – nur ein einziges Mal nicht stattfinden. Grund dafür war ein Todesfall in der Familie direkt vor Weihnachten. Ansonsten haben die Wulkottes immer alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das musikalische Miteinander zu ermöglichen. Selbst während der Bauphase des neuen Hauses, als sich die Nachbarschaft im Rohbau traf, wurde für die nötige Stimmung gesorgt. „Da haben wir kurzerhand den Weihnachtsbaum von der Schwiegermutter geholt und dazugestellt“, erzählt Doris Wulkotte.

Getrunken wird während der Veranstaltung übrigens nicht. Einzig der Möppkes-Teller mit selbst gebackenen Plätzchen macht die Runde. Weiter versüßt wird der Abend durch verschiedene Beiträge: Die Alten erzählen Dönkes, die Kinder sagen Gedichte auf oder spielen ein Instrument. Auch bei der jungen Generation kommt das Weihnachtssingen gut an: „Ich bin damit aufgewachsen, für mich ist das normal“, sagt die 16-jährige Jana Wulkotte. Sie habe Freunde, die so etwas gar nicht kennen.

Am Oberescher Weg zeichnet sich daher noch kein Ende dieser Tradition ab. Und so werden wohl auch in den nächsten Jahren die Nachbarn wieder zum Hof Wulkotte ziehen, wenn es in Drievorden und in aller Welt weihnachtet.