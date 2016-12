Mit Stars und vielen Kindern: Unicef feiert 70. Geburtstag

dpa New York. Mit Stars wie dem früheren Profi-Fußballer David Beckham und den Schauspielern Jackie Chan und Orlando Bloom hat das Kinderhilfswerk Unicef in New York seinen 70. Geburtstag gefeiert. „Wir würdigen alles, was diese bemerkenswerte Organisation für die Kinder in der Welt getan hat“, sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon bei der Gala in einer Videobotschaft. Das Kinderhilfswerk Unicef wurde im Dezember 1946 als Teil der Vereinten Nationen gegründet und kümmert sich um Not leidende Kinder auf der ganzen Welt.