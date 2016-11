Mit „Swinging Christmas“ in die Weihnachtszeit

Jazzkonzerte gab es im Kloster schon öfter, nun gibt es sie in einer festen Reihe: „Jazz im Kloster“ heißt es künftig dreimal im Jahr. Zum Start am 17. Dezember mit dem „Aalto Jazz-Trio“ heißt es „Swinging Christmas“.

Nordhorn. Mit Auftritten des „Jürgen Bleibel-Quartetts“ und des „Ulita-Knaus-Quartetts“ ist das Kloster Frenswegen in den vergangenen Jahren bereits zweimal zur Bühne herausragender Jazzkonzerte geworden. Was die Initiatoren Gerhard List, Hans Ströcker und Präses Heinz-Hermann Nordholt hier noch in lockerer Folge für die Grafschafter Jazzfans auf die Beine stellten, wird jetzt mithilfe des Vereins der Freunde und Förderer des Klosters Frenswegen, der List-Gruppe als Hauptsponsor und mit dem Nordhorner Werner Straukamp als Programmmacher in die feste Form der neuen Reihe „Jazz im Kloster“ gegossen. „Das Jazzangebot im Kloster soll damit eine Linie und Kontinuität bekommen“, berichtet dazu Birgit Veddeler, Geschäftsführerin des Klosters.

Alljährlich sind jeweils im Frühjahr, Herbst und in der Vorweihnachtszeit hochklassige Jazz- und Swing-Konzerte mit renommierten Künstlern in der rund 200 Plätze bietenden Klosterkapelle geplant, die nicht nur ein klassisches Jazzpublikum ansprechen, sondern ein möglichst „niederschwelliges“ Angebot machen sollen. Somit wird nur Jazz oder Swing mit Gesang dargeboten, und: Die Eintrittspreise (Vorverkauf: 18 Euro, Abendkasse: 22 Euro) sollen für ein breites Publikum bezahlbar sein. „Wir wollen auch die begeistern, die bislang noch keine Jazzfreunde sind“, stecken Hans Ströcker, Heinz-Hermann Nordholt und Werner Straukamp das große Ziel ab.

Dazu will man den Besuchern auch eine besondere Atmosphäre bieten: Nicht allein die Musik, sondern auch das gesellige Beisammensein und das Gespräch sollen im Mittelpunkt stehen. „Wir wollen ein Treffpunkt sein und echte Jazzklubatmosphäre schaffen“, sagt Nordholt in der Hoffnung, damit künftig auch verstärkt Menschen ins historische Gemäuer zu locken, die bislang den Weg in das ökumenische Tagungs- und Gästehaus der Stiftung Kloster Frenswegen vor den Toren Nordhorns nicht fanden. Vor und nach dem Konzert sowie in der Pause ist eine Jazzbar in den Klostergängen geöffnet, die Gelegenheit zum Gespräch und zum Beisammensein bieten will.

Das soll erstmals mit dem vorweihnachtlichen Jazzabend „Swinging Christmas“ zum Auftakt der Reihe gelingen. Am Sonnabend, 17. Dezember, wird ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) das „Aalto Jazz-Trio“ des Pianisten Pascal Schweren mit Michael Giessen (Kontrabass) und Oliver Birk am (Schlagzeug) erwartet. Begleitet wird das Trio von einigen Ensemblemitgliedern aus dem bekannten Essener „Aalto-Musiktheater“. Mit von der Partie sind die Sängerin Christina Clark (USA), die sich durch ein wunderbares Jazztimbre auszeichnet; der an renommierten Opernhäusern auftretende Sänger und Gitarrist Jeffrey Dowd (USA); der Saxofonist Andreas Laux, der seit Jahren zu den gefragtesten Studiomusikern der deutschen Jazzszene zählt.

Seit mehr als zehn Jahren spielt das „Aalto Jazz-Trio“ zu Weihnachtskonzerten im stets ausverkauften heimischen Musiktheater auf. Neben den Essener Philharmonikern und dem Opernensemble gehören die drei „Aalto“-Jazzer , die ein klassisches Jazzstudium an der Folkwanghochschule in Essen absolvierten, zum festen Bestandteil des Theaters.

Dem Kloster ist es dabei gelungen, das „Swinging Christmas“ des „Aalto-Musiktheaters“ erstmals überhaupt zu einem „Auswärtsspiel“ zu verpflichten. Im musikalischen Angebot der Show finden sich nicht nur swingend arrangierte Weihnachtslieder aus aller Welt, sondern auch klassische Jazzkompositionen und Popsongs, die thematisch zum Winter, zur adventlichen Besinnung und zur Freude und Friedenshoffnung des Weihnachtsfestes passen.

Karten für das Weihnachtskonzert sind ab sofort im Vorverkauf in Nordhorn erhältlich bei: Buchhandlung Viola Taube, Georgies LP-& CD-Laden, Geschäftsstelle des VVV und im Sekretariat des Klosters. Online-Bestellungen: www.kloster-frenswegen.de.