Mitarbeiter: Habe Flüchtlinge nicht misshandelt

In Lingen hat am Dienstag der Prozess gegen zwei Wachleute begonnen, die Flüchtlinge geschlagen haben sollen. Der erste Verhandlungstag ließ viele Fragen unbeantwortet.

Video Prozess: Haben Wachleute Flüchtlinge misshandelt? Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Faustschläge, Tritte und Schläge des Kopfes gegen Wände. Die Vorwürfe gegen zwei Wachleute wiegen schwer. Sie sollen drei Pakistaner in einer Erstaufnahmeeinrichtung misshandelt und stundenlang eingesperrt haben.



Lingen. Wenig Erhellendes hat der erste Verhandlungstag gegen zwei Mitarbeiter einer Wachfirma vor dem Amtsgericht Lingen gebracht, die am 20. Dezember 2015 drei pakistanische Flüchtlinge misshandelt haben sollen. Während der 28-jährige Angeklagte N. die Tat abstritt, lies sich der 36 Jahre alte Mitangeklagte D. nicht zu den Tatvorwürfen ein. Die 23, 24 und 30 Jahre alten Flüchtlinge, alle stammen aus Pakistan, wiederholten die Vorwürfe hingegen.

Das erste Opfer beschuldigte den Angeklagten N., ihm mit einem Faustschlag die Nase gebrochen und mit dem Kopf vor die Wand geschlagen zu haben. Bis heute leide er unter Schmerzen im Gesicht. Das zweite Opfer sagte, nach den Schlägen des Angeklagten N. kurzzeitig bewusstlos gewesen und von Sanitätern behandelt worden zu sein. Auch der dritte Pakistani beschuldigte N., ihn geschlagen zu haben. D. habe ihn dabei immer wieder zu N. geschubst. Seitdem leide er unter Kopfschmerzen und Albträumen und befinde sich in ärztlicher Behandlung.

In gesondertem Raum untergebracht

Die drei Pakistani sagten übereinstimmend aus, am fraglichen Abend in die Unterkunft gekommen zu sein. Dort habe ein weiterer Flüchtling, mit dem sie zuvor unterwegs gewesen waren und Alkohol getrunken hatten, festgestellt, dass sein Mobiltelefon weg gewesen sei. Daraufhin seien sie zunächst vom Sicherheitspersonal und später auch von der Polizei befragt worden – ohne Ergebnis. Anschließend sind die drei Flüchtlinge nach eigenen und Angaben weiterer Zeugen in einen Raum in einem Nebengebäude der als Sammelunterkunft dienenden Turnhalle untergebracht worden. Doch dies ist die einzige übereinstimmende Aussage des Angeklagten N., der drei Pakistanis und weiterer Zeugen. Die Opfer sagten aus, sie seien in den Raum eingesperrt worden und danach einzeln von N. und D. herausgeholt und verprügelt worden.

„Selbst untereinander verletzt“

Der Angeklagte N. sagte aus, dass die drei Flüchtlinge wegen des Vorwurfes einer Vergewaltigung in den Raum gebracht worden seien. Im Laufe des Abends habe er bei einem seiner Kontrollgänge Lärm aus dem Zimmer vernommen und sei daraufhin gemeinsam mit dem Angeklagten D. hinein gegangen. Aufgrund der vorgefundenen Situation gehe er davon aus, dass sich die Flüchtlinge untereinander geschlagen und verletzt haben. Bis zum nächsten Morgen hätten er und sein Kollege die Flüchtlinge etwa stündlich in dem Raum routinemäßig kontrolliert. Die Aussage hinsichtlich der mehrfachen Kontrollen bestätigte einer der Pakistani. Der andere sagte hingegen, dass sich die ganze Nacht niemand mehr habe sehen lassen. Der Dritte machte hierzu keine Angaben.

Eingesperrt oder nicht?

Während die drei Pakistanis behaupteten, der Raum, in den sie gebracht worden seien, wäre von außen abgeschlossen worden, konnte sich weitere Zeugen, zwei Mitarbeiter des Wachdienstes, nicht daran erinnern, ob der Raum verschlossen war oder nicht. Auch die Frage, wer überhaupt einen Schlüssel für diesen Raum hatte, konnte das Gericht noch nicht klären. Ebenso offen blieb, wer angeordnet hatte, die drei Flüchtlinge gesondert unterzubringen und ob und warum es eine Anweisung gegeben habe, den Raum abzuschließen.

Zeuge: Opfer simuliert

So erklärte ein ehemaliger Kollege der Angeklagten, es sei die Idee der Polizei, die wegen des vermeintlich gestohlenen Handys vor Ort war, gewesen, die Pakistani von den anderen Flüchtlingen zu trennen. Der ehemalige Wachmann sagte aus, er sei über Funk informiert worden, dass einer der Pakistani medizinische Hilfe benötige. Er sei mit Sanitätern zu dem Gebäude gegangen und habe den Eindruck gehabt, der Mann simuliere eine Atemnot lediglich. Die beiden anderen Männer habe er bei dieser Gelegenheit nicht gesehen, da er wieder auf seinen Posten zurückgekehrt sei.

Verständigung war nicht möglich

Ein weiterer Zeuge, am betreffenden Tag Leiter der Tagschicht des Wachdienstes, sagte aus, das für den Betrieb der Unterkunft vor Ort zuständige DRK habe die Verlegung der drei Pakistani vorgeschlagen. Wer genau, daran könne er sich nach über einem Jahr nicht mehr erinnern. Er sei nach der Verlegung nach Hause gefahren. Als er am nächsten Morgen seinen Dienst wieder angetreten habe, sei er in Begleitung einer DRK-Mitarbeiterin und eines weiteren Wachdienstmitarbeiters zu den drei Männern gegangen und habe ihnen etwas zu essen gebracht. Dabei habe er bemerkt, dass einer von ihnen eine schiefe Nase gehabt hat und dafür gesorgt, dass er zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht wurde. Die anderen beiden hätten Schmerzmittel bekommen. Eine Verständigung mit den drei Pakistani sei nicht möglich gewesen, da kein Dolmetscher für deren Sprache Urdu vor Ort war.

Weitere Zeugin hat nichts bemerkt

Wenig zur Aufklärung konnte auch eine 36-Jährige beitragen, die mit ihrem kurz zuvor entbundenen Baby in dem Nebengebäude abseits der anderen Flüchtlinge untergebracht war. Zwar habe sie mitbekommen, dass drei Männer dort abends ebenfalls in einen Raum gebracht worden seien. Aber obwohl sie wegen ihres Babys mehrmals in der Nacht wach geworden sei, habe sie außer ihrem Kind nichts gehört oder vernommen.

Subunternehmen

Zuständig für die Flüchtlingsunterkunft in der Sporthalle des Gymnasiums Georgianum in Lingen war von Oktober 2015 bis zur Schließung im Januar 2016 der Landkreis Emsland. Als Sicherheitsfirma hatte der Landkreis Emsland ein bundesweit tätiges Unternehmen verpflichtet. Das wiederum, so Recherchen unserer Redaktion, heuerte dann einen kleineren Wachdienst aus dem Landkreis Cloppenburg als Subunternehmen an.

Weitere Verhandlungstage angesetzt

Die Verhandlung wird am Dienstag, 14. Februar, fortgesetzt. Mit einem Urteil ist dann jedoch nicht zu rechnen. Der Vorsitzende des Schöffengerichts setze vorsorglich bereits danach noch weitere drei Verhandlungstage an.

Artikel zum Thema Wachleute sollen Flüchtlinge misshandelt haben