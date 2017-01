Möglicher Komplize des Wiener Terrorverdächtigen gefasst

dpa Neuss. Ein mutmaßlicher Komplize eines in Wien verhafteten Terrorverdächtigen ist im nordrhein-westfälischen Neuss gefasst worden. Der Mann sei gestern von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf der dpa. Zuerst hatte „Focus Online“ darüber berichtet. Die österreichischen Behörden hatten am Freitag einen 17-jährigen Terrorverdächtigen in Wien festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Terroranschlag in Österreichs Hauptstadt geplant zu haben.