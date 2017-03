Monika Wassermann führt weiter die Frauen-Union

Bei den Wahlen der Frauen-Union der CDU Grafschaft Bentheim in der Akademie der Firma Landwehr in Lohne wurde Monika Wassermann aus Lohne einstimmig für weitere zwei Jahre in ihrem Amt als Kreisvorsitzende bestätigt

gn Lohne. Nachdem Monika Wassermann aus Lohne einstimmig in ihrem Amt als Kreisvorsitzende bestätigt war, ging es um die Wahl ihrer Stellvertreterinnen. Ihre bisherige Stellvertreterin Maria Borker kandidierte nicht wieder. Neu in dieses Amt wurde Elisabeth Holthuis aus Neuenhaus gewählt. Weitere Stellvertreterin wurde Wilhelmine Plescher aus Uelsen.

Den Vorstand komplettieren als Beisitzerinnen Carina Verwold, Elke Kwade-Meyer, Maria ten Wolde und Susanne Dittmann aus Nordhorn, Maria Borker und Christa ten Brink aus Lohne, Margarete Meinering aus Engden, Adele Januschewski aus Bad Bentheim und Hilde Mannebeck aus Quendorf.

In ihrem Rechenschaftsbericht erwähnte Monika Wassermann, dass die Kreis-FU neben den Vorstandssitzungen zehn Veranstaltungen für Mitglieder und Freunde der Frauen-Union zu verschiedenen Themen durchgeführt habe. So seien Fragen der Rentengerechtigkeit, der Hebammenversorgung auf dem Lande und der Gleichstellung von Mann und Frau bearbeitet worden. Dazu wurden Fachleute, Berufsgruppen und verschiedene Bundestagsabgeordnete eingeladen.

Im Rahmen ihres Rechenschaftsberichtes ging Monika Wassermann noch einmal auf das im vergangenen Jahr gefeierte Jubiläum der Grafschafter Frauen-Union ein. Auch der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers dankte in seinem Grußwort den Frauen für 50 Jahre politische Arbeit in der Grafschaft. Der Kreisvorsitzende bedauerte, dass es leider in all den Jahren nicht gelungen sei, wesentlich mehr Frauen in die Räte oder in den Kreistag zu bekommen.