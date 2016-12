Montag Nikolausumzug mit Knobelabend in Nordhorn

Am Montag, 5. Dezember, findet in der City um 17 Uhr der Nikolausumzug statt. Der Nikolaus startet zuvor erstmals seinen Besuch um 15 Uhr im Tierpark. Ab 18 Uhr beginnt in der City das traditionelle Knobeln.

gn Nordhorn. VVV-Stadt- und Citymarketing und Tierpark Nordhorn möchten die Kooperation ihrer Weihnachtsmärkte im Familienzoo und in der Fußgängerzone intensivieren und weiteten hierfür erstmals die Route des Nikolauses aus. Im Anschluss an seinen Umzug durch die Innenstadt beginnt das Grafschafter Nikolausknobeln.

Am Montag, 5. Dezember, findet in der City traditionell der Nikolausumzug statt. Der Nikolaus nimmt diesmal einen besonderen Weg: Er startet seinen Besuch um 15 Uhr im Zoo. Von dort aus begibt er sich mit den Vechtebooten in die Innenstadt, wo er nach einer kleinen Runde durch die Vechtegrachten gegen 17 Uhr am Marktplatz aussteigt. Hier beginnt sein Umzug. Wieder kommen dabei keine Pferde zum Einsatz: Die Kutsche wird erneut von sechs „Rentieren“ gezogen.

Ein Höhepunkt soll wieder die musikalische Begleitung des Umzugs durch das Nordhorner Blasorchester sein. Die Route des Nikolauses führt von der Lingener Torbrücke durch die Hauptstraße und wieder zurück durch die Firnhaberstraße und die Hagenstraße. Während des Umzugs verteilen der Nikolaus und seine Helfer fleißig Süßes an alle artigen Kinder.

Im Anschluss findet ab 18 Uhr das traditionelle Knobeln statt. Viele Besucher spielen jedes Jahr mit drei Würfeln um das kleine und große Glück. In und vor den Geschäften sowie an den Weihnachtsmarktbuden werden Backwaren, Geflügel, Süßigkeiten, Kaffee, Würste, Torten, Spielwaren und vieles mehr verknobelt. Gegen einen geringen Einsatz spielen drei bis acht Teilnehmer um die höchste Augenzahl und damit um den Gewinn.