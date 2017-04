Moos brennt auf Dach in Wietmarschen

Das Moos auf einem Dach eines leer stehenden Gebäudes hat am Freitag in Wietmarschen gebrannt. Die Feuerwehr musste allerdings nicht eingreifen.

Wietmarschen. Die Feuerwehr Wietmarschen ist gegen 13.10 Uhr am Freitagnachmittag in denn Wulverdiek in Wietmarschen zu einem Einsatz gerufen worden. An einem Gebäude war aus ungeklärter Ursache Rauch zu sehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte bereits der Eigentümer das angebrannte Moos auf dem Dach selbst mit einem Gartenschlauch gelöscht. Das Gebäude steht leer. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen und hat lediglich mit der Wärmebildkamera der Feuerwehr Lohne die Brandstelle kontrolliert. Warum es im Dachbereich gebrannt hatte, ist unklar.

Die Feuerwehr Wietmarschen war mit 14 Mann und drei Fahrzeugen und die Feuerwehr Lohne mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war nach rund 45 Minuten beendet.