Moscheen öffnen bundesweit ihre Türen - Schwerpunktthema Migration

dpa Köln. Seit 1997 laden muslimische Gemeinden am Tag der offenen Moschee gezielt Andersgläubige in ihre Gotteshäuser ein. Heute lautet das Motto bundesweit „Migration als Herausforderung und Chance“. „Wir haben gemerkt, dass das Thema geeignet ist, die Gesellschaft zu spalten“, sagte Zekeriya Altug, Vorstandsmitglied der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) in NRW, der dpa. Umso wichtiger sei es, dass sich ehrenamtliche Helfer - ob Muslime, Christen oder Atheisten - in die Diskussion einschalteten.