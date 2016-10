Moskau kündigt Syrien-Treffen mit US-Außenminister Kerry an

dpa Moskau. Russland und die USA werden ihre Gespräche über den Krieg in Syrien am Samstag fortsetzen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow kündigte ein Treffen mit seinem US-Kollegen John Kerry für den 15. Oktober in Lausanne an. Gemeinsam sollen Wege einer politischen Lösung im Syrien-Krieg besprochen werden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Das US-Außenministerium bestätigte das Treffen. Die USA hatten vor einer Woche den Dialog mit Russland über eine neue Waffenruhe in der umkämpften syrischen Großstadt Aleppo ausgesetzt.