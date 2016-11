Motorradfahrer aus Holland stirbt bei Unfall

gn Meppen. Bei einem Unfall am Samstagabend auf der Süd-Nord-Straße bei Meppen wurde ein 46-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden getötet. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr der Mann gegen 22.25 Uhr mit einem nicht zugelassenen Krad auf der Kreisstraße 225 in Richtung Süden. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er mit dem Fahrzeug in einer leichten Linkskurve in Höhe Jägerstraße/ Weststraße nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen, geriet über einen Graben und prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Meppen, ein Notarzt, ein Rettungswagen und Notfallseelsorger zur Angehörigenbetreuung im Einsatz.

