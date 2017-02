Ein Kradfahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Samern lebensgefährlich verletzt. Er stieß auf der Ohner Straße mit einem Reh zusammen, teilte die Polizei den GN mit.

Motorradfahrer in Samern lebensgefährlich verletzt

fsu Samern. Der Motorradfahrer war auf der Ohner Straße in Richtung Schüttorf unterwegs. Gegen 15.20 Uhr stieß er laut Polizei mit einem Reh zusammen, das die Fahrbahn querte. Dabei kam der Mann von der Straße ab und fuhr in den Wald. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Autofahrer entdeckten den Mann unter seinem Motorrad und haben ihn als Ersthelfer laut Polizei „gut versorgt“. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Enschede geflogen. Vor Ort waren außer der Polizei auch ein Notarzt und Rettungswagen.