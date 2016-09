moveInn ist ein Ort für Begegnung und Bewegung

bk/ef Nordhorn. Praktisch und funktional, aber nicht ohne Charme: So präsentiert sich das moveInn. Klare Strukturen, unverfälschte Materialien, hier und da ein farbiges Detail, ein besonderer Lichtpunkt. Unaufdringlich wirkt das Gebäude innen wie außen. Und das soll auch so sein, denn es sind die Menschen, die hier die Räume mit Leben füllen – und mit Vielfalt. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung und hier sind auch Gäste mit Behinderung besonders willkommen.

94 Menschen in 23 Zimmern, vier davon sind rollstuhlgeeignet, können hier beherbergt werden. 3,5 Millionen Euro investierten Privatleute in dieses Objekt, das vom Nordhorner Architekturbüro gesamtwerk entworfen wurde. Eine 100-prozentige Tochter der Lebenshilfe ist der Mieter und betreibt die Einrichtung. Mit dem Hostel ist eine neue Unterbringungsmöglichkeit für Sportgruppen und Schulklassen entstanden. Das „moveINN“ ist Teil des umfassenden Angebots, zu dem das Freibad, die Eissporthalle, der Ferienhauspark, der Kanuverleih, das Crocky, der Tierpark, die Theaterwerkstatt, Natura Docet, Wonderrijk und das TPZ gehören.

Für die Sportler wurde die ehemalige Brink-Halle umgebaut und mit einer komplett neuen Be- und Entlüftungsanlage versehen. Die beiden Tennisplätze und die Soccerplätze sind aufgefrischt und mit einer Wand voneinander getrennt worden, was den Lärmschutz verbessert. Das Dach hat neue Lichtkuppeln bekommen. Im Keller gibt es eine Bar, die von den Sportlern genutzt werden kann oder für Feste der Gruppen zur Verfügung steht.

Zusätzlich ist eine Gymnastikhalle entstanden, die sich auch für den Senioren- oder Rehasport eignet. Diese Gruppen können vormittags üben, wenn ansonsten die Schulen die Hallen belegen. An einigen Tagen kann Badminton gespielt werden. Sportgeräte und Spinningbikes können stunden- oder tageweise gemietet werden.

Sportgruppen und Schulklassen sollen im Hostel eine günstige Unterbringungsmöglichkeit finden. Der gesamte Bau ist barrierefrei konzipiert und mit Fahrstuhl ausgestattet. Chill-Zonen bieten genügend Raum zum Chatten – von Angesicht zu Angesicht oder online über freies W-Lan.

Drei Schulklassen können parallel ihre Klassenfahrt hier verbringen. Ihnen werden komplette All-in-Angebote oder einzelne Bausteine der lokalen Kooperationspartner gemacht. Fünf Zimmer sind im Erdgeschoss und 18 Zimmer sind im Obergeschoss. In der Regel haben sie Etagenbetten mit einem Höhlencharakter. Das LED-Licht sorgt dafür, dass lediglich nur das jeweilige Bett erleuchtet ist und die Mitbewohner nicht gestört werden. Gedacht wurde auch an einen speziellen Schallschutz. Bei der Innenausstattung dominiert Holz, als Möbel, Wandverkleidung oder Bodenbelag. Wärme strahlt die Einrichtgung aus. Farbakzente in Grün oder Orange lockern das Gestaltungskonzept auf. Die geräumigen Nasszellen auf jedem Zimmer wurden als Module angeliefert, die behindertengerechten Toiletten mussten dagegen vor Ort gebaut werden. Einige Zimmer sind so konzipiert, dass sie sich auch als Familienzimmer eignen. Die Mahlzeiten werden in der hauseigenen Küche zubereitet oder können dazugebucht werden. Gespeist wird im großzügig verglasten Speisesaal, dessen Fensterfront zur Holzterrasse geöffnet werden kann und damit eine weitere Aufenthaltsqualität anbietet. Eine Applikation der Karte der Grafschaft verleiht dem Raum Lokalkolorit.

Mit großer Begeisterung blicken die Investoren auf die Architektur, das Raumkonzept und die Nutzungsmöglichkeiten. Besonders die Dichte des Sport- und Freizeitangebots bildet ein großes Alleinstellungsmerkmal. Das „moveINN“ verfolgt einen sozialintegrativen Ansatz durch die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Schwerbehinderung, was ohne zwischenmenschliche Berührungsängste und Spaß im Miteinander geschieht. Das Integrationsunternehmen arbeitet wie andere Wirtschaftsunternehmen markt- und wettbewerbsorientiert. Das Motto des moveINN, Mitglied im Verbund „Embrace-Hotels“, lautet „Als Gast willkommen – als Mensch erwünscht“. www.move-inn.de