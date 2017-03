MSC-Piloten fahren in Itterbeck vorneweg

Bildergalerie Enduro Meisterschaft: 42. Uelsener Geländefahrt Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdšrp

Itterbeck. Während die zahlreichen Helfer des MSC Niedergrafschaft in der vergangenen Woche bei den letzten Vorbereitungen zur 42. Uelsener Geländefahrt noch mehrfach nass geregnet worden waren, blieben die Fahrer am Wochenende trocken. Die Bedingungen beim Saisonauftalt der internationalen deutschen Enduro-Meisterschaft rund um Itterbeck nutzte der amtierende Champion Dennis Schröter optimal: Der Husqvarna-Fahrer setzte sich an beiden Tagen gegen die starke Konkurrenz aus ganz Deutscheland und den Niederlanden durch.

Während die gefürchteten Schlammpassagen auf den Wiesen und Feldern weitestgehend trocken blieben und deshalb keine Probleme bereiteten, boten die für Itterbeck berühmten Sonderprüfungen im tiefen Sand der Kiesgrube Smals wieder großen Sport. Und auch die langen Vollgas-Geraden waren eine Herausforderung. Mit den Bedingungen klasse zurecht kamen auch zwei Piloten des gastgebenden MSC Niedergrafschaft: die im B-Championat startenden Lars Oldekamp und Jost Vorrink.

Zehn Fahrer gehen für den MSC an den Start

Vor allem der Emlichheimer Lars Oldekamp, der mittlerweile in Adenau in der Eifel wohnt, fuhr der Konkurrenz vor vielen Zuschauern vor allem an der Kiesgrube auf und davon. Er gewann auf einer 250-ccm-KTM nicht nur beide Läufe in seiner Klasse E2B, sondern sicherte sich im B-Championat sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag den Titel des Tagesschnellsten. Der Itterbecker Vorrink startete mit seiner Beta RR 300 in der Klasse E3B und feierte am Wochenende ebenfalls einen Doppelsieg. In der Gesamtwertung aller B-Fahrer belegte er am ersten Tag den siebten Platz, am zweiten Tag wurde er trotz eines Sturzes in der Sonderprüfung noch Neunter. Auch Andre van Almelo aus Uelsen zeigte bei strahlendem Sonnenschein starke Leistungen: Er fuhr seine Beta RR 250 in beiden Läufen der Klasse E2B auf den vierten Platz; Im B-Championat bedeutete dies jeweils Rang fünf.

Insgesamt zehn MSC-Fahrer gingen im Heimrennen der deutschen Meisterschaft auf die Strecke. In der Klasse E2B starteten Alex Klein aus Rheine (Ränge 25 und 26), Frank Vrielmann aus Uelsen (28 und 24) sowie der Itterbecker Frank Centen (36 und 33). Stefan Kahlfeldt aus Itterbeck belegte in der Klasse E3B: die Plätze 31 bzw. 30. Volker Schütte fuhr bei den Super-Senioren an beiden Tagen unter die besten Sechs; Gebhard Nykamp, der in dieser Konkurrenz am ersten Tag den 13. Platz erreicht hatte, verzichtete am Sonntag wegen Rückenbeschwerden auf den Start. In der Quadklasse war Daniel Becker am Sonnabend gestürzt und konnte aus technischen Gründen nicht weiterfahren.