Mühlentag: Faszination zwischen Wind und Wasser

Laar. Ein frühsommerlicher Wind treibt die Lüfte gen Norden und bringt das mächtige Flügelkreuz der Laarer Mühle zur Rotation. Nur wenige Meter weiter haben sich Dutzende Gläubige zu einem Pfingstgottesdienst unter freiem Himmel versammelt. So wird der Deutsche Mühlentag in mehreren Orten der Grafschaft seit vielen Jahren traditionell begonnen. In Laar ist an diesem Vormittag sogar ein prominenter Prediger zugegen: Dr. Martin Heimbucher, Präsident der evangelisch-reformierten Kirche, leitet die ökumenische Zusammenkunft.

Bildergalerie Deutscher Mühlentag in der Grafschaft Bild / Bild kaufen Die Folklore-Tanzgruppe der Musikschule Niedergrafschaft trat in Wilsum auf Foto: Sebastian Hamel

Der Theologe widmet sich in seinen Worten insbesondere dem „alttestamentlichen Gegenstück zu Pfingsten“, dem Turmbau zu Babel. Während die Überheblichkeit der Menschen in dieser Geschichte zur „Sprachverwirrung“ führt, können zu Pfingsten Menschen aller Völker durch das Wirken des Heiligen Geistes das Evangelium in ihrer Sprache verstehen.

„Pfingsten ist das Fest, an dem der Geist Gottes Grenzen überschreiten lässt“, sagt Heimbucher. Entsprechend freut er sich, dass alle drei Konfessionen aus Laar den Gottesdienst gemeinsam feiern. „Gott ist ein Freund der Vielfalt“, sagt er, bemerkt aber gleichwohl, dass die Urangst vor dem Fremden dem Menschen in den Knochen stecke. Er prangert es an, dass manche Politiker diese Angst noch schüren und anheizen. Mit Pfingsten gebe Gott eine Antwort, die für Verständnis unter den Menschen sorge – auf dass Verschiedenheit nicht mehr als Bedrohung, sondern als Segen erlebt werde.

Nach dem Gottesdienst, den der Posaunenchor und der Singkreis der reformierten Gemeinde musikalisch gestalteten, stärken sich die Menschen mit Kaffee und Kuchen an der Mühle und werfen einen Blick in das im Entstehen befindliche Müllerhaus.

Auch andernorts beginnt zu dieser Zeit das Programm:

In Georgsdorf braten fleißige Helferinnen schier unzählige Buchweizenpfannkuchen. „1000 Stück ist das Ziel“, sagt Jan Schüldink, Vorsitzender des Georgsdorfer Mühlenvereins. Im vergangenen Jahr sei diese Zahl erreicht worden. Interessierte Blicke zieht auch der 110 Jahre alte Deutz-Motor auf sich, der in früheren Jahren die Mühle bei Windstille antrieb, 2015/16 umfassend saniert wurde und seit Kurzem in einer gläsernen Schutzhütte mit Reetdach vor der Witterung geschützt ist.

In Veldhausen ist die alte Windmühle seit 30 Jahren wieder funktionstüchtig. Mühlenobmann Bert Semlow informiert die Besucher ausführlich. Er freut sich, dass durch den steigenden Fahrradtourismus auch mehr Gäste zu verzeichnen sind. Zahlreiche Stände und Attraktionen prägen das Gelände am Mühlentag: Das Landvolk ist ebenso vertreten wie der NABU und Bauer Harm, das „Möllen-Duo“ sorgt für musikalische Unterhaltung. Der Clou: Kinder dürfen den 12,50 Meter langen Windmühlenflügel hinaufklettern. Der Neuenhauser Bürgermeister Paul Mokry, der dem Fest einen Besuch abstattet, lobt das große Engagement der Ehrenamtlichen.

In Wilsum braucht man keinen Wind, sondern Wasser auf die Mühlen. Verschiedene alte Handwerksberufe können die Besucher dort in Aktion erleben – vom Holzschuhmacher bis zum Korbflechter. „Man kann nicht einfach nur die Türen aufmachen, es muss ich auch etwas bewegen“, beschreibt der Vorsitzende des Heimatvereins Wilsum, Jan-Hindrik Zielmann, den zugrunde liegenden Anspruch. Das Programm prägen auch die Folklore-Tanzgruppe der Musikschule Niedergrafschaft und die Treckerfreunde Wilsum.

Auch die Wassermühle in Lage, das Heimathaus in Uelsen, die Ostmühle in Gildehaus sowie Nordbecks Mühle in Hardingen öffneten am Pfingstmontag ihre Pforten. Insgesamt beteiligen sich bundesweit mehr als 1000 Mühlen an dem jährlichen Aktionstag.