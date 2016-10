Mülstegen führt die CDU auch im nächsten Rat

gn Nordhorn. Mit der Wahl der Fraktionsführung hat die CDU-Fraktion im Nordhorner Stadtrat erste organisatorische und personelle Weichen für die am 1. November beginnende neue Wahlperiode gestellt. Die CDU verfügt im nächsten Nordhorner Rat zwar über gleichviele Sitze wie die SPD, ist aber nach Wählerstimmen die stärkste Fraktion. Sie hat sich mit insgesamt sieben neuen Ratsmitgliedern erheblich erneuert und verjüngt. „Wir setzen in der Wahlperiode 2016 bis 2021 auf eine Mischung aus erfahrenen Ratsmitgliedern und jungen Nachwuchskräften“, so Andre Mülstegen, der einstimmig in dem Amt des Fraktionsvorsitzenden bestätigt wurde. Wie in der vorangegangenen Wahlperiode auch, stehen ihm mit Ingrid Thole und Michael Rilke zwei Stellvertreter zur Seite.

In den ersten Sitzungen stand, neben einem Rückblick auf den engagierten Kommunalwahlkampf, der Blick nach vorne auf der Tagesordnung. So sieht Mülstegen das Wahlergebnis der CDU, die sich um zwei Sitze verstärken konnte und erstmals seit 1981 wieder stärkste Kraft im Nordhorner Rat ist, als klaren Auftrag der Wähler. „Die CDU soll mehr Verantwortung übernehmen“, so Mülstegen. Dieses Wahlergebnis ist der CDU daher Anspruch und Ansporn genug, um mit Zuversicht und Entschlossenheit die Entwicklung Nordhorns im Herzen der Grafschaft Bentheim voranzubringen.

Ebenso einstimmig wie die Wahlen zum Fraktionsvorstand erfolgten auch die Ausschussbesetzungen. Da die Sitze, die der CDU in den einzelnen Ausschüssen des Rates und anderen städtischen Gremien zustehen, bereits feststehen, konnte die neue Fraktion bereits festlegen, welche CDU-Vertreter künftig in diese Gremien entsandt werden. Mülstegen: „Dass diese Ausschussbesetzungen, egal ob beim Verwaltungsausschuss, bei den Aufsichtsräten oder bei den Fachausschüssen einstimmig und bei hervorragender Kooperation untereinander erfolgen, ist eher ungewöhnlich“. Da es keine „Kampfabstimmungen“ zwischen einzelnen Bewerbern gab, ist sich Mülstegen noch sicherer als zuvor: „Da jedes Fraktionsmitglied in dem Bereich mitarbeiten kann, den es sich gewünscht hat, wird das hochmotivierte CDU-Team im Rat der Stadt Nordhorn direkt zu Beginn neue Akzente setzen und in Zusammenarbeit mit den anderen Parteien im Rat nach optimalen Lösungen suchen.“