Tennis-Olympiasieger Andy Murray hat mit dem zweiten Turniersieg nacheinander seine aktuelle Topform unterstrichen und greift zum Saisonende sogar noch den führenden Novak Djokovic in der Weltrangliste an.

Murray gewinnt auch Turnier in Shanghai

dpa Shanghai. Murray siegte im Endspiel des Masters-Turniers in Shanghai 7:6 (7:1), 6:1 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. Damit holte der Schotte wie schon eine Woche zuvor in Peking den Titel und seinen insgesamt sechsten in diesem Jahr.

Djokovic war am Samstag im Halbfinale mit 4:6, 4:6 gegen Batista Agut ausgeschieden, der damit sein erstes Finale bei einem Masters-Turnier erreichte. Der Serbe hatte vor vier Monaten nach dem erstmaligen French-Open-Gewinn die Weltrangliste noch klar angeführt, danach aber nicht mehr so dominiert wie zuvor. Die Turniersaison endet mit den ATP World Tour Finals vom 13. bis 20. November in London.