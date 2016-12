Musikcafé „Mona Lisa“: Eine Bar wird 25 Jahre alt

Nordhorn. Seit nunmehr 25 Jahren führt die Treppe an der Neuenhauser Straße zur Bar von Teresa Mendes Rehbock, das „Mona Lisa“. Am 13. Dezember 1991 drehte die Portugiesin erstmals den Schlüssel der Eingangstür herum und öffnete das Musikcafé für Gäste.

„Es war nie mein Traum, eine eigene Kneipe zu haben. Deshalb sieht das ‚Mona‘ vielleicht aus, wie es aussieht“, sagt sie und lässt ihren Blick durchs Lokal schweifen. Die Orange- und Rottöne an den Wänden und der Decke, die tropisch wirkenden Pflanzen, sie spiegeln die südeuropäische Herkunft ihrer Besitzerin wieder. Stühle und Stehtische sind so angeordnet, dass Gäste „überall das Gefühl haben, mittendrin zu sein“, erläutert Mendes Rehbock.

Aber was macht das „Mona Lisa“ aus? Was rechtfertigt sein 25-jähriges Bestehen – und was hat all das mit Leonardo da Vinci zu tun? Die Frage bringt Mendes Rehbock ins Grübeln. „Das ‚Mona‘ ist so eine Art neutrale Schweiz“, wagt sie einen Erklärungsversuch. Hier können die Gäste vorbehaltlos über alles sprechen. Gott und die Welt, die große internationale Politik und private Alltagsprobleme werden am Tresen zum Thema. „Das ‚Mona Lisa‘ ist ein Platz des Friedens“, beschreibt sie ihr Lokal. Hier sei es auch ruhiger, als beispielsweise auf der Ochsenstraße. „Die Musik ist leiser und einen Sicherheitsdienst brauchen wir auch nicht“, sagt Mendes Rehbock.

Vielleicht hält sich das „Mona Lisa“ auch deshalb seit 25 Jahren, weil seine Gäste sich aktiv in das Musikcafé einbringen. Sie organisieren Musikauftritte, helfen nach Feiern beim Aufräumen, erzählt die 54-jährige Wirtin. Dieses Miteinander erzeuge eine Art Identifikation mit dem Lokal. Einige Gäste hätten es schon als ihr „zweites Wohnzimmer“ beschrieben.

Warum sie ihr Lokal nach dem berühmten Gemälde von Leonardo da Vinci benannt hat, dafür hat Mendes Rehbock eine ganz pragmatische Erklärung: „Bei einem Brettspiel war das die Antwort auf meine letzte Frage.“

Ein Vierteljahrhundert ist inzwischen vergangen. Darauf angesprochen wird die gebürtige Portugiesin leicht melancholisch. „Das ‚Mona‘ ist alt geworden“, sagt sie. Und seine Gäste seien mit ihm gealtert. Auf der „Geburtstagsfeier“ am Donnerstag, 15. Dezember, hatte Mendes Rehbock ein Video mit Fotos aus vergangenen Zeiten abgespielt. Einige Weggefährten, die auf den Bildern zu sehen waren, sind mittlerweile verstorben, erzählt sie und resümiert: „Ich habe meine schönsten Jahre in der Bar verbracht.“