Mutmaßlicher Brandstifter von Apolda gesteht

dpa Apolda/Erfurt. Die Staatsanwaltschaft will nun Haftantrag gegen den mutmaßlichen Brandstifter stellen - wegen schwerer Brandstiftung mit Todesfolge. Am Nachmittag sollte der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Wohnheim in Apolda hatte in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Zwei Menschen waren ums Leben gekommen. Ihre Identitäten sind noch nicht geklärt. Am Mittwoch sollten sie obduziert werden. Fünf Menschen waren verletzt worden, eine Frau wurde mit lebensgefährlichen Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen. Neun Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.