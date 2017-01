Mehr aus diesem Ressort

Welch seltener Anblick: In der Grafschaft hat es geschneit – und der Schnee bleibt sogar liegen. GN-Videopraktikantin Maja Wemhoff hat einige schöne Bilder in Nordhorn und Umgebung mit der Kamera eingefangen. mehr...

Die Agentur für Arbeit meldet in ihrem Jahresrückblick 2016 einen soliden Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 3,4 Prozent, bleibt aber die mit Abstand niedrigste in Niedersachsen. mehr...

Die Grafschafter Kreisgruppe des BUND appelliert an das Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein der Kloatscheeter. Sie ruft die Gruppen dazu auf, Pfandflaschen zu benutzen und ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. mehr...

Milliardenschäden und mindestens 43 Tote: Am 18. Januar 2007 schlug Orkan „Kyrill“ eine Schneise der Verwüstung durch Europa. In der Grafschaft deckte er Dächer ab und wütete in den Wäldern. Noch immer gibt es Narben. mehr...