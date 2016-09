Nacar schießt FC Schüttorf 09 zum Sieg

Die Schüttorfer Bezirksliga-Fußballer bleiben durch das 1:0 (1:0) beim Aufsteiger in Wietmarscher an der Tabellenspitze. Union Lohne fügt dem TuS Gildehaus durch den 2:0 (1:0)-Auswärtssieg die erste Saisonniederlage zu.

Wietmarschen / Gildehaus. Offensivspieler Bertino Nacar (Foto) hat die Schüttorfer Bezirksliga-Fußballer im Auswärtsspiel beim SV Wietmarschen zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg geschossen. „Der Sieg war insgesamt verdient. Die Schüttorfer hatten die reifere Spielanlage und die größeren Chancen“, sagte SVW-Betreuer Werner Borggreve, dessen Mannschaft im Heimspiel einen forschen Beginn mit einer Torchance Patrick Keen (4.) hingelegt hatte. 09-Keeper Daniel Brink ließ den Ball durch die Hände gleiten.

Der FC 09 übernahm in Wietmarschen dann aber ganz schnell das Kommando. Marc Knoop prüfte SVW-Keeper Thomas Stegemann in der 7. Minute, wenig später ließ Nacar zunächst zwei Gegner aussteigen, ehe er zur Führung der Gäste einnetzte. Nach einer halben Stunde hätten die Schüttorfer auf 2:0 erhöhen können, doch Stegemann rettete stark gegen Kawa Acar. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht beeindrucken, Manuel Hangbers schoss per Dropkick am langen Pfosten vorbei (34.). Auf der Gegenseite hätten erneut Kacar (42.) und Philipp Lammers (44.) auf 2:0 stellen können. So ging die 1:0-Pausenführung der Gäste in Ordnung.

Auch im zweiten Durchgang hatte der Tabellenführer aus Schüttorf die besseren Möglichkeiten, doch auch die Gastgeber blieben punktuell gefährlich. „Tore lagen in der Luft, es konnte jederzeit etwas passieren“, berichtete Borggreve. Das 2:0 für die Gäste hätte in der 77. Minute Kawa Acar erzielen müssen, als er bei einem Konter allein auf SVW-Keeper Stegemann zulief, den Ball beim Abschluss aber drei Meter über das Tor setzte. Zuvor hatte der Wietmarscher Torhüter noch gegen Werner Hofschröer gerettet (69.). Auf der Gegenseite wurden die Gastgeber bei einer Flanke von Pascal Germer (67.) sowie bei einem Freistoß von Hangbers (76.) gefährlich.

„Die Niederlagen werden knapper, die Mannschaft war heute so nah wie bisher noch nie in dieser Saison an einem Punktgewinn dran“, schilderte Borggreve die Sicht der Gastgeber, die somit weiter punktlos am Tabellenende der Bezirksliga bleiben und nun am kommenden Wochenende zum Kellerduell beim Vorletzten Altenlingen reisen.

TuS Gildehaus - Union Lohne 0:2 (0:1)

Aufsteiger TuS Gildehaus hat im sechsten Saisonspiel die erste Niederlage in der Fußball-Bezirksliga kassiert. Die Obergrafschafter verloren das Duell gegen Union Lohne mit 0:2 (0:1). Das Zünglein an der Waage war einmal mehr Lohnes Torjäger Kamaljit Singh, der beide Treffer der Gäste erzielte (18. und 84.). „Er hat heute wieder den Unterschied ausgemacht“, sagte der Gildehauser Co-Trainer Patrik Sackbrook, der den erkrankten Chefcoach Wolfgang Schmidt vertrat.

Die Lohner traten in Gildehaus mit einer unerwartet defensiven Ausrichtung auf. Dafür gingen sie in einem ausgeglichenen Spiel gleich mit der ersten Torchance in Führung: Union spielte einen schönen Pass in die Tiefe, sodass Singh allein vor dem Gehäuse der Gastgeber aufkreuzte. Der Rest war eine Formsache, der Lohner Stürmer erzielte mit seinem bereits zehnten Saisontreffer die 1:0-Führung der Gästemannschaft. Das Team von Union-Coach Ralf Cordes hatte die Partie im ersten Durchgang im Griff, geriet aber in der 33. Minute in Gefahr, als TuS-Torjäger Daniel Zwafing mit einer Direktabnahme nach Flanke von der rechten Seite links neben das Tor schoss.

Die Gäste lauerten im zweiten Durchgang auf Konter. In der 55. Minute hatten sie Glück, dass Chris Wieking weder die Chance zum Abschluss nutzte noch zum Nebenmann querspielte – heraus kam irgendwie keine der beiden Möglichkeiten. So war für die Gildehauser eine gute Chance auf den Ausgleich dahin. Gut zehn Minuten später hatten die Gastgeber zudem Pech, dass Wieking mit einem Kopfball nur den Innenpfosten traf – und auch den Abpraller konnten sie nicht verwerten.

Dem zweiten Lohner Treffer erneut durch Singh ging eine Szene voraus, die Sackbrook als „50:50-Situation“ bezeichnete. Was der Co-Trainer meinte: Vor dem Tor hätte der Schiedsrichter auch auf Freistoß für den TuS entscheiden können. Die Pfeife blieb aber stumm und Singh konnte sein Trefferkonto auf elf aufstocken. Kurz vor dem Ende parierte Lohnes Schlussmann Markus Schulten einen abgefälschten Schuss, sodass es beim 2:0 für Union blieb. „Das Quäntchen Glück, das wir letzte Woche hatten, hatten wir heute nicht“, sagte Sackbrook, der den Lohnern eine clevere Leistung attestierte. „Sie haben wenig nach vorne gemacht, aber das reicht bei der Qualität, die sie haben.“