Nach Anschlag in Berlin: Spediteur will Lastwagen zurück

Mehr aus diesem Ressort

Russlands Opposition ist zersplittert, doch im Gedenken an den erschossenen Putin-Kritiker Nemzow vereint. Eine Kundgebung bringt in Moskau Tausende Menschen auf die Straßen. Viele sind sich der Schwäche der Kremlgegner bewusst. mehr...

Es sollte einer der Höhepunkte der traditionellen Karnevalsfeiern in New Orleans werden: Doch am Ende herrschen Chaos und Schock, mehr als zwei Dutzend Menschen werden verletzt. mehr...

Ein grausames Verbrechen erschüttert die Menschen in einem abgelegenen Weiler in Oberbayern. Die Polizei findet in der Nacht in einem Einfamilienhaus zwei Tote und eine schwer verletzte Frau. Spuren deuten darauf hin, dass sie Opfer von Einbrechern wurden. mehr...