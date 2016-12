Nach Brand: Zugverkehr bei Hengelo läuft wieder

Am Donnerstagmorgen ist in einem Zug zwischen Hengelo und Enschede ein Feuer ausgebrochen. 25 Reisende konnten noch rechtzeitig den brennenden Zug verlassen. Der Zugverkehr läuft wieder normal.

Hengelo/Enschede. Das Feuer brach gegen 7 Uhr aus. Zu diesem Zeitpunkt war der Zug in Höhe der Kunsteisbahn in Enschede unterwegs. Die gesamte Lok war von dem Brand betroffen. 25 Reisende und der Zugführer konnten noch rechtzeitig den brennenden Zug verlassen. Das Feuer war gegen 8.30 Uhr unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten allerdings länger an. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Lok brannte beinahe komplett aus.

Bis 14 Uhr fuhr kein Zug zwischen Enschede und Hengelo, berichtet die niederländische Zeitung „Tubantia“. Übervolle Busse an den Bahnhöfen Enschede und Hengelo waren die Folge. Ein Sprecher der niederländischen Zuggesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS) zeigte sich erleichtert, dass alle Reisenden rechtzeitig befreit werden konnten. Nun wolle man auf die Suche nach der Brandursache gehen.