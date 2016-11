Nach Defekt raus: Enttäuschendes Formel 1-Finale für Button

dpa Abu Dhabi. Jenson Button ist in seinem vermutlich letzten Formel-1-Rennen vorzeitig ausgeschieden. Der britische McLaren-Pilot musste seinen Wagen nach einem Steuerungsproblem schon nach der 13. Runde des Saisonfinales in Abu Dhabi abstellen. „Ich denke nicht, dass wir schon mal so einen Defekt hatten“, meinte der bitter enttäuschte 36-Jährige. Button steuerte seinen Wagen an die Box, danach nahm ihn seine weinende Mutter Simone in die Arme. Er war in dieses Rennen mit der Einstellung gegangen, dass es sein letztes ist, obwohl er eine Option besitzt, 2018 wieder zurückzukehren.