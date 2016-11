Nach Facebook-Kommentar zu Geldstrafe verurteilt

Rheine. Dass das Internet kein strafrechtlich freier Raum ist, bewies die Gerichtsverhandlung am Freitag beim Amtsgericht Rheine. Wegen Volksverhetzung im Internet verurteilte der Strafrichter einen 33-jährigen Angeklagten aus Rheine zu einer Geldstrafe von 2500 Euro bei 100 Tagessätzen. Damit ist er juristisch vorbestraft, was einen Eintrag in sein polizeiliches Führungszeugnis bedeutet. Einschlägig vorbestraft war der Mann nicht, wohl gab es aber geringe Geldstrafe wegen Betruges und eines Drogendeliktes.

Über seinen Facebook-Account hatte der Mann im Dezember 2015 ins Internet geschrieben: „Dieses Dreckspack sollte man abschieben und abknallen“. Das räumte der Angeklagte ein und sagte: „Ich habe nur meine Meinung kundgeben wollen und das ein bisschen blöd formuliert“. Der Richter hielt dagegen: „Ihre Meinung ist eindeutig gegen Flüchtlinge gerichtet, wenn sie von Abschieben sprechen“. Der Richter kritisierte in der Urteilsbegründung „die momentane Verrohungsgesellschaft mit Bedrohung und Beleidigung in der Anonymität von Facebook“.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Monate auf Bewährung beantragt, die das Gericht angesichts der Entschuldigung und des Geständnisses des Angeklagten noch nicht als dringend erforderlich ansah. In seinem letzten Wort sagte der Angeklagte: „Ich habe jetzt keinen Facebook-Account mehr, damit mir so etwas nicht noch einmal passiert“.