Nach Familiendrama: Mutter der toten Geschwister gesucht

dpa Wedel. Die Polizei fahndet nach der Entdeckung zweier getöteter Kinder in Wedel bei Hamburg weiter nach der Mutter. Die Leichen der Kinder, ein fünfjähriges Mädchen und ihr zwei Jahre alter Bruder, waren gestern im Haus der Familie entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermittelt wegen Mordes. Gegen wen sich der Verdacht richtet, wurde nicht gesagt. Der Vater der Kinder hatte sich am gleichen Tag in einem benachbarten Hamburger Stadtteil selbst getötet.