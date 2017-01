Nach Messerangriff: Verdächtige in U-Haft

Die Frau, die am Dienstag an der Salzbergener Straße in Rheine einen Mann niedergestochen haben soll, hat sich der Polizei gestellt.

gn Rheine. Die Frau, die am Dienstag an der Salzbergener Straße einen Mann in dessen Wohnung niedergstochen haben soll, ist gefasst. Die 30-jährige Tatverdächtige, nach der die Behörden mit Haftbefehl gefahndet hatten, erschien am Freitagmorgen auf der Wache in Rheine und stellte sich der Polizei.

Die Frau steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag ihrem 39-jährigen Opfer in dessen Wohnung an der Salzbergener Straße unvermittelt mit einem Messer zwei Stiche in dessen Nacken versetzt und nachher die Wohnung fluchtartig verlassen zu haben.

Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft

„Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am Donnerstag einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für die 30-jährige Beschuldigte aus Spelle beantragt“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Ein Richter folgte daraufhin dem Antrag und erließ Haftbefehl. „Sie befindet sich jetzt in Untersuchungshaft“, sagte Botzenhardt. Die Beschuldigte habe sich in der polizeilichen Vernehmung nicht zu den Vorwürfen geäußert.

„Das Motiv für die Tat ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an“, sagte der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Wilp. Das 39-jährige Opfer ist nach Angaben der Polizei auf dem Weg der Besserung und konnte zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen werden.