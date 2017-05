Nach Panne bei British Airways: Flugbetrieb normalisiert sich

dpa London. Nach dem Computer-Chaos bei British Airways mit verspäteten und gestrichenen Flügen weltweit läuft der Betrieb an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick wieder normal. „Unsere Computer-Systeme funktionieren wieder“, teilte die Airline auf ihrer Webseite mit. Alle Flüge sollten planmäßig starten. Eine IT-Panne hatte am Samstag den Flugbetrieb bei BA lahmgelegt. Alle Flüge von Heathrow und Gatwick wurden abgesagt. Weltweit kam es zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen. Die Ursache des IT-Ausfalls soll ein Problem in der Stromversorgung gewesen sein.