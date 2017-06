Nachbarn Deutschlands zögern mit Maut-Klage - Österreich entschlossen

dpa Luxemburg. Österreich bleibt vorerst der einzige Nachbarstaat Deutschlands, der die Regierung in Berlin wegen der Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen will. Dies wurde nach einem Treffen der Verkehrsminister der Anrainerstaaten in Luxemburg deutlich. Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried bekräftigte, Wien wolle auf jeden Fall vor dem EU-Gerichtshof klären, ob die deutsche Mautregelung Ausländer diskriminiere. In den Niederlanden und in Luxemburg gebe es noch Klärungsbedarf.