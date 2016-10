Nachbarn schlagen sich in Lingen blutig

Mehr aus diesem Ressort

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Meppen-Versen erhält eine eigene Abteilung zur Sicherungsverwahrung. Das hat die niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz jetzt in Hannover mitgeteilt. mehr...

Der Industriepark in Salzbergen ersetzt zwei Turbinen, die bereits seit Jahrzehnten arbeiten, durch einen Neubau. Der verspricht gleich zwei Vorteile. mehr...

Rund 8000 Liter Wodka hat der Zoll am Donnerstag in Bramsche vernichtet. Über die Aktion sollten Verbraucher froh sein. mehr...

Der Landkreis Emsland gehört in Niedersachsen zu den größten Produzenten von Strom aus umweltfreundlichen Quellen. Besonders zwei Teilbereiche tragen dazu bei. mehr...

Die Klasmann-Deilmann GmbH will ihren Erfolgskurs unter dem Motto „vom Emsland aus in die ganze Welt“ fortsetzen. Im Bau ist am Standort Groß-Hesepe eine neue Hauptverwaltung mit Akademie und Versuchsgewächshaus. mehr...