gn Meppen. Zwei Hausbewohner waren zunächst in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 58-jähriger Mann in der Folge ein Küchenmesser in die Hand genommen und damit einmal auf einen 32-Jährigen eingestochen. „Das Opfer wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. (...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/nachbarschaftsstreit-in-meppen-eskaliert-169142.html

gn Meppen. Zwei Hausbewohner waren zunächst in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 58-jähriger Mann in der Folge ein Küchenmesser in die Hand genommen und damit einmal auf einen 32-Jährigen eingestochen. „Das Opfer wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm.

Zwei Männer haben am Montagnachmittag in Meppen miteinander gestritten. Einer der Männer zückte plötzlich ein Messer und stach zu.

Mehr aus diesem Ressort

Emsbüren: Polizisten schnappen Dieb in der Kirche Nachdem er am Sonntagvormittag Auslagen in einem Dritte-Welt-Laden gestohlen hat, versteckte sich ein 29-jähriger Dieb in der St. Andreas Kirche in Emsbüren vor der Polizei. mehr...

Schüttorferin bei Unfall in Salzbergen verletzt  Am Montagabend ist eine 52-jährige Schüttorferin bei einem Unfall auf der B70 in Salzbergen schwer verletzt worden. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Opel befreit werden und wurde in ein Krankenhaus geflogen. mehr...

Mann greift Schwiegersohn mit Beil an Ein Familienstreit in Ahaus ist eskaliert. Dabei ist ein 39-Jähriger von seinem Schwiegervater mit einem Beil geschlagen und leicht verletzt worden. mehr...