„Nacht der Talente“ am Bentheimer Burg-Gymnasium

Volles Haus im Forum des Burg-Gymnasiums in Bad Bentheim: Der Abiturjahrgang hat am Wochenende zur „Nacht der Talente“ geladen – und bei der Auswahl der jungen Künstler mal wieder ein glückliches Händchen bewiesen.

Bildergalerie "Nacht der Talente" 2017 in Bad Bentheim Bild / Bild kaufen Foto: AndrŽ Partmann

Bad Bentheim. Wenn einmal im Jahr klassische Musik auf HipHop-Tanz und Akrobatik trifft, Poetry Slam und Gesang nahtlos ineinander übergehen und schauspielerische Leistungen mit frenetischem Beifall gewürdigt werden, dann läuft in Bad Bentheim wohl gerade die „Nacht der Talente“. Für mehrere Stunden am Abend verwandelt sich dafür das Forum im ansässigen Burg-Gymnasium in eine Kulisse, die der TV-Show „Das Supertalent“ in gewissen Zügen sehr ähnelt. Denn sowohl die Castingshow als auch die Veranstaltung in Bad Bentheim gibt jungen Künstlern die Möglichkeit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Der große Unterschied aber: Während das RTL-Format bis auf den letzten Tropfen kommerziell ausgeschlachtet wird, steht im Burg-Gymnasium tatsächlich noch das Können des Talents im Vordergrund – eine Jury gibt es nämlich nicht und Gewinner sind am Ende alle.

Die Idee zur „Nacht der Talente“ kam dem damaligen Abiturjahrgang des Burg-Gymnasiums. Seither ist es Tradition, dass jedes Jahr die angehenden Abiturienten den Abend organisieren und durchführen. Die Planungen beschäftigt die Jahrgangsstufe dabei über einen längeren Zeitraum. Jede helfende Hand wird am Ende gebraucht. Doch die Mühen sind nicht umsonst, denn – unabhängig vom Auftritt der Künstler – gibt ihnen der Erfolg am Ende auf verschiedenste Weise recht. Mittlerweile gehören Zahlen von 500 Besuchern im Schulforum zur Normalität des Talente-Abends. Und eben jene Besucher spülen durch Eintrittsgelder und den Kauf von Getränken und Popcorn auch fleißig Geld in die Abschlusskasse des Abiturjahrgangs.

Auch in diesem Jahr durfte sich das Publikum wieder auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Die Künstler des Abends wurden im Vorfeld der Veranstaltung gecastet. Manche von ihnen sind Eigengewächse des Burg-Gymnasiums, andere in der Obergrafschaft und Umgebung verwurzelt. Das Programm begann gleich zum Auftakt im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Knall, als die Moderatoren des Abends, Pascal Martinek und Carolin Herrmann, die Zuschauer mit Konfettikanonen stimmungsvoll empfingen.

Nach einigen kurzen Begrüßungsworten stand mit der Stufenband des zwölften Jahrgangs auch schon der erste Act auf der Bühne: Imke Scheffel, Naomi Krommendijk und Briede Troost sangen begleitet von Schlagzeug, Klavier und Gitarre und lieferten mit ihrem Auftritt einen ersten musikalischen Höhepunkt des Abends. Die anschließenden Darbietungen von Max Giesingers „80 Millionen“ und Sias „Cheap Thrills“ der „Mukla 6/7“ (Musikklasse) sollten dem aber im Nichts nachstehen.

Begleitet von sehenswerten Lichteffekten und Videoanimationen steuerten die vier Tanzgruppen des Abends, Unique Dance Crew, Unbound Rhythm, S.O.B. und Priority, perfekt einstudierte Choreografien bei. Poetry Slammerin Lina Zimmermann präsentierte einen eigenen Text, ebenso Sontje Kerkhoff mit ihrer Eigenkomposition am Klavier.

Im zweiten Teil des Abends führte der Jahrgang 12 ein darstellendes Spiel auf, das sich gegen Homophobie und Diskriminierung aussprach. Die Saz-Gruppe des Ehl-i Beyt, ein Verein aus Schüttorf, verbreitete orientalischen Charme und klärte im Interview über die Geschichte und Hintergründe des Vereins auf. Nachdem bei ihrem ersten Auftritt das Mikrofon ausfiel, kamen Angelina Bruns, Denise Motahayyer und Luna ter Woerds nach Aufforderung des Publikums ein zweites Mal auf die Bühne. Auch das ist die „Nacht der Talente“: nicht immer perfekt, aber durchweg liebenswürdig.