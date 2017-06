Nachwuchs bei den Polarfüchsen im Osnabrücker Zoo

gn Osnabrück. Vor rund vier Wochen kamen die Polarfüchse zur Welt, das teilte der Zoo nun mit. „Wir freuen uns sehr, denn dies ist der erste Polarfuchs-Nachwuchs seit vielen Jahren“, wird Tierpflegerin Kerstin Seifert in der Mitteilung zitiert. Das Geburtsdatum könne nur geschätzt werden, denn Polarfüchse bringen ihre Jungen in einer Wurfhöhle zur Welt, und dort bleiben sie auch die ersten Wochen. Die Pfleger gingen davon aus, dass die Jungen Ende April geboren wurden.

Zuvor sei ihre Mutter dabei beobachtet worden, wie sie Tunnel buddelte, anschließend sei sie ein paar Tage nicht gesehen worden. Mit jedem Tag könnten Besucher die Rasselbande öfter beobachten – auch wenn die Jungen mit ihrem dunklen Fell manchmal schwer zu erkennen sind, wenn sie aus den Erdhöhlen krabbeln. Dann wuseln sie quer über die ganze Anlage, und die Eltern haben kaum eine Chance, sie wieder einzusammeln – auch wenn Füchse intensiv über Laute kommunizieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Für die Jungtiere gebe es nicht nur Muttermilch: Bei den Fütterungen in der Polarfuchsanlage rechts neben der Anlage der Löwen stibitzen die Jungen mittlerweile Fleisch- und Obststücke, die sie dann schnell vertilgen. Um die Jungenaufzucht kümmern sich, wie bei Polarfüchsen üblich, beide Eltern.

Männchen kam erst im vergangenen Herbst nach Osnabrück

Für die zweijährige Lisa und den knapp einjährigen Louis sei dies der erste Nachwuchs. „Bei den beiden hat es mit dem Nachwuchs sehr schnell geklappt – und dann gleich ein so großer Wurf. Besonders für den ersten Wurf ist eine Größe von neun Jungtieren enorm“, sagt Zootierpflegerin Seifert. Jedoch kämen sowohl Louis als auch Lisa selbst ebenfalls aus großen Würfen. In der Regel habe ein Polarfuchs-Wurf eine Größe von fünf bis zwölf Tieren, wobei der erste meistens eher kleiner ausfällt. Louis kam im vergangenen Jahr im Opelzoo Kronberg zur Welt und zog im Oktober 2016 an den Schölerberg. Dort hatte Polarfuchs-Weibchen Lisa kurzzeitig allein gelebt, nachdem ihr Partner Baldur im Sommer altersbedingt verstorben war. Bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres werden die rund 60 bis 90 Zentimeter großen Allesfresser geschlechtsreif. Sie werfen nach einer Tragzeit von etwa 50 Tagen.

Die erste Zeit versuchten die Tierpfleger des Osnabrücker Zoos , den Alltag der jungen Familie so wenig wie möglich zu stören – doch in Kürze steht ein Tierarztbesuch an. „Auch bei jungen Polarfüchsen ist eine erste Untersuchung Pflicht – inklusive Impfungen und einer Untersuchung des Geschlechts“, erklärt Tobias Klumpe, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zoo Osnabrück. Da die Jungtiere wie ihre Eltern nur wenig Scheu vor den Tierpflegern hätten, sei die Untersuchung einfach durchzuführen, erklärt der Biologe weiter.„Wenn die Füchse etwa acht Wochen alt sind, wird unser Tierarzt jedes Jungtier untersuchen. Außerdem setzen wir ihnen ein Micro-Chip zur eindeutigen Erkennung ein, wie bei Hunden oder Katzen.“

Mit voraussichtlich einem halben Jahr wird der Polarfuchs-Nachwuchs in andere Zoos umziehen, heißt es in der Mitteilung des Osnabrücker Zoos. Auch in der freien Wildbahn sei es üblich, dass der Nachwuchs seine Eltern vor der Geschlechtsreife verlässt. Polarfüchse bilden lebenslange monogame Paarbindungen.