Nacktfoto: 14-Jähriger stürzt sich in den Tod

Kurz nach dem „Safer Internet Day“ zum Thema Cybermobbing in Deutschland hat sich in Enschede ein 14-Jähriger am Sonntag aus einem Gebäude in den Tod gestürzt. Er entdeckte ein Nacktfoto von sich auf „Instagram“.

Enschede. „Ich gehe. Entschuldigung für alles. Ich stelle mein Internet aus, also kannst du schicken, was du willst. Es macht keinen Sinn.“ Das waren am Sonntag die letzten Worte in einem Chat von dem 14-jährigen Onur aus Enschede. Danach springt er von einem Gebäude, teilt die niederländische Zeitung „Tubantia“ am Dienstag auf ihrer Webseite mit. Einige Stunden vorher hatte Onur ein Nacktfoto von sich auf „Instagram“ entdeckt – ein Selbstporträt vor dem Spiegel.

Kurz vor seinem Tod hatte Onur per Chat Kontakt mit seiner Freundin. Dort verabschiedete er sich mit den oben genannten Worten. Sie versuchte ihn laut „Tubantia“ noch zur Vernunft zu bringen. Doch kurz nach 15.16 Uhr bekam sie keine Antwort mehr aufs Handy. Kurz darauf rückten Polizei, Krankenwagen und andere Einsatzkräfte in das Gebiet Deppenbroek aus.

Nach Onurs Selbstmord versammelten sich etwa 200 Mitschüler vom Bonhoeffer College vor dem Haus der Eltern. Sie wollen Anteil nehmen, können mir ihrer Trauer kaum umgehen, schreibt die „Tubantia“. Onur galt als „sympathischer Junge mit vielen Freunden“. Ein Mädchen beschreibt ihn als still, einer der nie seine Gefühle preisgeben würde. Ende der Woche soll der Jugendliche in der Türkei beerdigt werden.

Der Name einer älteren Mitschülerin macht die Runde. Sie soll selbst vor kurzem Opfer von Cybermobbing gewesen sein und jetzt das Nacktfoto von Onur verbreitet haben. Wie sie daran gekommen sein soll, ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sie bestätigt den Selbstmord: „Uns geht es nicht um Gerüchte, wir brauchen Fakten.“

Suizidberichterstattung

Über mögliche Selbsttötungen berichten die GN in der Regel nicht. Dabei orientieren wir uns am Pressekodex: „Die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung näherer Begleitumstände.“ Eine Ausnahme ist beispielsweise dann zu rechtfertigen, wenn es sich um einen Vorfall der Zeitgeschichte von öffentlichem Interesse handelt. Die erhöhte Nachahmerquote nach Berichten über Selbsttötungen ist ein weiterer Grund für unsere Zurückhaltung.

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter den kostenlosen Telefonnummern 0800 1110111 und 0800 1110222 erhalten Sie anonym Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.