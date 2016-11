Nahles will Rentenniveau von 46 Prozent garantieren

dpa Berlin. Bundessozialministerin Andrea Nahles will den Menschen in Deutschland bis 2045 ein Rentenniveau von mindestens 46 Prozent garantieren. Der Beitragssatz soll bis dahin nicht über 25 Prozent steigen. Dazu präsentierte sie in Berlin ein langfristiges Rentenkonzept. Enttäuscht zeigte sich Nahles, dass die Union dieser „doppelten Haltelinie“ bei einem Rentengipfel gestern nicht zugestimmt habe. Wenn nichts geschehe, werde das Rentenniveau von heute rund 48 Prozent wohl auf 41,7 Prozent fallen.