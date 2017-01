Nato zählt mehr Cyberangriffe als je zuvor

Neben militärischen Gefahren sieht Stoltenberg auch politische Probleme - vor allem bei möglichen Datenmanipulationen bei Wahlkämpfen. „Der Nato liegen Berichte von verschiedenen Regierungen aus Mitgliedstaaten vor, die befürchten, dass Hacker versuchen werden, sich in nationale Wahlkämpfe einzumischen. Damit würden sie die Demokratie unterminieren.“ Seit einiger Zeit, so Stoltenberg, biete die Nato allen Bündnismitgliedern Krisenteams an, die ihnen helfen sollen, ihre Netze besser zu schützen.

In der Nato-Zentrale in Brüssel sorgen die jüngsten Zahlen für Beunruhigung. „Ich bin äußerst besorgt über diese Entwicklung“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg im Gespräch mit der „Welt“ und anderen Tageszeitungen. Cyberangriffe, die zu Problemen bei der Datenübertragung führten, könnten die Verteidigungsbereitschaft einschränken und Truppen bei ihrer Arbeit beeinträchtigen.

Mehr aus diesem Ressort

17-stöckiges Einkaufszentrum in Teheran stürzt ein Der iranische Fernsehreporter berichtet gerade live über den Brand eines Einkaufszentrums, da stürzt das 17-stöckige Gebäude ein. Viele Helfer sterben bei den Lösch- und Rettungsarbeiten. mehr...

Gegenwind für Mays Brexit-Kurs in Davos In Davos wirbt Premierministerin May für Großbritannien als Wirtschaftsstandort mit guten Handelsbeziehungen in alle Welt. Doch für ihren Brexit-Kurs gibt es auch Kontra. Bundesfinanzminister Schäuble warnt vor Muskelspielen. mehr...

Viele Tote in Hotel nach Lawine in Italiens Erdbebenregion Nach einer schweren Erdbebenserie verschüttet eine Lawine ein Hotel in Italien. Dutzende Menschen werden in dem Haus begraben. „Hilfe, Hilfe, wir sterben vor Kälte“, steht in einer verzweifelten SMS. mehr...

Spannung vor dem Eid: Trump übernimmt die Macht Die USA stehen vor einer Zeitenwende: Der liberale Demokrat Barack Obama übergibt den Stab an den ungestümen Republikaner Donald Trump. Am Freitag ist es so weit - ein Mega-Event steht bevor. mehr...