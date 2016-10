NBA: Schröder gewinnt mit Atlanta ersten Test

dpa Memphis. Schröder stand in der Startformation und brachte es in 17 Einsatzminuten auf neun Punkte. Bester Werfer der Gäste war Edy Tavares mit 15 Zählern.

Für NBA-Neuling Paul Zipser endete sein erster Auftritt für die Chicago Bulls mit einer 108:115-Niederlage bei den Indiana Pacers. Es war die zweite Schlappe der Bulls im zweiten Test vor dem Start der neuen Spielzeit in der nordamerikanischen Profiliga am 25. Oktober. Zipser, der im Draft kürzlich von Chicago gewählt worden war und nach der vergangenen Saison den FC Bayern München verlassen hatte, brachte es in Indiana in knapp 14 Minuten auf sieben Punkte.