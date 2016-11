Netzer: „Der HSV ist ein einziges Trauerspiel“

Günter Netzer hat scharfe Kritik an den Verantwortlichen des Hamburger SV geübt. „Der HSV ist ein einziges Trauerspiel“, sagte der Weltmeister von 1974 der „Bild“-Zeitung. „Es sind total unverständliche Dinge, die da gemacht werden.“

dpa Hamburg. Kein Mensch solle sich einbilden, dass durch einen Abstieg eine Selbstreinigung passiere. Man müsse überlegen, wie man den Zustand aus der Ersten Liga heraus verändern könne. „Nicht erst absteigen und dann anfangen zu denken“, ergänzte der 72-Jährige, der einst beim HSV als Manager fungiert hatte.

Die bevorstehende Rückkehr von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München hält Netzer „gut für die Bayern und auch für die Bundesliga“. Hoeneß sei für die Bayern etwas Außergewöhnliches. „Uli Hoeneß ist das Wertvollste, was zurückkommen kann.“

An einen Meister RB Leipzig glaubt Netzer nicht. Es würde aber auch unter keinen Umständen schaden. „Ich kann an dem Modell nichts besonders Negatives finden“, so der ehemalige Bundesliga-Spieler von Borussia Mönchengladbach. „Die haben starke Aufbau-Arbeit geleistet, die schneller ging als woanders. Sie sind aber nicht größenwahnsinnig, nur weil Herr Mateschitz unbegrenzt Geld reingibt“, sagte Netzer, der gerade eine Herz-Operation überstanden hat.