Neue Ära bei der Bürgergemeinschaft Emlichheim

Mehr aus diesem Ressort

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Anklage wegen Mordes gegen einen 18 Jahre alten Asylbewerber aus Somalia erhoben, das teilt die Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit. mehr...

Die Vechtezomp „De Mölle“ hat wieder Wasser unterm Rumpf. Ein Autokran der Echtelerer Firma Scholten hievte sie am Dienstag im Coevordener Hafen zurück in den Kanal. mehr...

Die Samtgemeinde Neuenhaus hat ihren Haushalt verabschiedet. 1.145.300 Euro fließen in diesem Jahr in gewünschte Projekte. Vor allem wird in Brandschutz, Sport und Bildung investiert. mehr...