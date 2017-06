Neue Attraktion für das Museum am Herrenberg

Dem Museum am Herrenberg in Bad Bentheim ist eine kleine Sensation gelungen. Seit Mittwochabend ist dort ein Gemälde eines berühmten niederländischen Malers zu bestaunen, das die Burg Bentheim zeigt.

Das Gemälde „Wasserfall mit Burg Bentheim von Nordwesten“ wurde am 11. April 2017 am Institut für Konservierungswissenschaften der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart kunsttechnologisch und kunsthistorisch von (von links) Prof. Volker Schaible, Prof. Dr. Nils Büttner und Sabrina Lind untersucht. Foto: privat

Das Gemälde „Wasserfall mit Burg Bentheim von Nordwesten“ des niederländischen Künstlers Jacob van Ruisdael (1628 – 1682) hängt jetzt im Museum am Herrenberg in Bad Bentheim. Foto: privat

Bad Bentheim. Das Museum am Herrenberg in Bad Bentheim ist um eine Attraktion reicher: Das Gemälde „Wasserfall mit Burg Bentheim von Nordwesten“ des berühmten niederländischen Künstlers Jacob van Ruisdael (1628 – 1682) ist dort seit Mittwochabend ausgestellt. Vor geladenen Gästen aus Kultur und Politik präsentierten Museums-Stifter Rolf Sawatzki, Kurator Helmut Schönrock und Bürgermeister Dr. Volker Pannen das Bild. Prof. Dr. Nils Büttner von der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart hielt zudem einen Vortrag zum Thema „Ruisdael in Bentheim. Ein Maler und seine Motive“.

Dr. Nils Büttner ist Professor für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte in der Fachgruppe Kunstwissenschaften-Restaurierung. 1993 hat er, zusammen mit Gerd Unverfehrt das Buch „Jacob van Ruisdael in Bentheim – Ein niederländischer Maler und die Burg Bentheim im 17. Jahrhundert“ veröffentlicht. Diese Veröffentlichung entstand im Zusammenhang mit dem Ankauf des Bildes „Jacob van Ruisdael, Burg Bentheim von Nordwesten“ durch den Landkreis Grafschaft Bentheim und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung.

Durch die Untersuchung des signierten Ruisdael-Gemäldes „Wasserfall mit Burg Bentheim von Nordwesten“, die Prof. Dr. Büttner und sein Team im Vorfeld durchführte, wurde klar, dass es aus dem 17. Jahrhundert stammt. Der Malgrund ist Mahagoni-Holz. Das sehr gut erhaltene Bild ist in der Vergangenheit bereits mehrfach restauriert worden.

Am Sonnabend, 10. Juni, 18 Uhr, und am Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr, wird Kurator Helmut Schönrock das Gemälde vorstellen und Einblicke in die niederländische Kunst des 17. Jahrhunderts geben. Die Präsentation dauert jeweils eine Stunde. Der Eintritt und die Führung durch das Museum sind zu diesen beiden Terminen frei.

Die normalen Öffnungszeiten des Museums am Herrenberg, Am Herrenberg 1 in Bad Bentheim, sind mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 12 bis 18 Uhr.

