Neue Brücke für Fußgänger und Radler in Neuenhaus

Neuenhaus. Die Stadt Neuenhaus lässt regelmäßig ihre Brücken durch den Bauhof überprüfen. Im vergangenen Jahr sind alle 21 Brücken überprüft, mit einem Hochdruckreiniger gesäubert und wenn nötig repariert worden. Die notwendigen Arbeiten sind in einer Dringlichkeitsliste aufgeführt. Diese ist erstellt worden auf der Grundlage von Prüfberichten, die das Ingenieurbüro Sommerfeld im Jahr 2014 für alle Brückenbauwerke, für die die Stadt zuständig ist, erstellt hat.

Bereits im Jahr 2015 hatte die Stadt ihr Brückenprogramm gestartet. Anlass war seinerzeit der Zustand der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Hardinger Becke. Auf den ersten Blick schien ein neuer Farbanstrich auszureichen, doch an der Unterseite blühte der Rost. Sie wurde sandgestrahlt, neu beschichtet und mit neuen Bohlen versehen. Immerhin war die Brücke noch zu sanieren und musste nicht ersetzt werden.

Das dachte man zunächst auch bei der maroden Holzbrücke im Zuge der Klinkhamerstraße über den Mühlengraben. Doch beim Abbau der Bohlen stellte sich heraus, dass die Trägerbalken stark von Feuchtigkeit zersetzt waren. Die hölzerne Konstruktion stammt aus dem Jahr 1989.

Im Juni des vergangenen Jahres beschlossen die Politiker der Stadt auf Empfehlung der Verwaltung, das Bauwerk komplett abzubrechen und durch einen neuen Überbau zu ersetzen. Die zwei neuen Hauptträger über den Graben wurden aus Stahlprofilen hergestellt und auf die verbliebenen Auflagebänke aus Sandstein aufgesetzt. Darauf ist ein neues feuerverzinktes Stahlgeländer mit Edelstahlhandlauf montiert worden. Den Auftrag hat das heimische Unternehmen rmb Busch aus Osterwald bekommen.

Die Optik der neuen Brücke orientiert sich an den bereits in den vergangenen Jahren in Neuenhaus erstellten Brückenbauwerken. Das betonten Stadtdirektor Günter Oldekamp, Bauamtsleiter Frank Engbers und Leiter des Bauhofs Willi Klümper am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Brücke. Der Bohlenbelag auf der Stahlkonstruktion ist aus rutschfest beschichteten Bongossi-Bohlen gefertigt worden. „Dabei handelt es sich um ein tropisches Hartholz aus zertifiziertem ökologischen Anbau, das auch nur von dazu berechtigten fachkundigen Betrieben eingebaut werden darf“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Die Nutzungsdauer der neuen Brücke soll nach Angaben der Beteiligten „mindestens 20 Jahre und mehr“ betragen. Der Pflege- und Wartungsaufwand sei sehr gering. Das sei ein klarer Vorteil gegenüber der alten Holzkonstruktion. Die Kosten des Brückenbauprojektes im Zuge der Klinkhamerstraße betragen rund 24.400 Euro.

Auch für dieses Jahr haben die Neuenhauser eine weitere Brückensanierung vorgenommen. Ins Auge gefasst sind neue Beläge für die Brücke beim See im Mühlenpark in Veldhausen. Doch dafür muss noch ein genaues Konzept erarbeitet werden. Zudem müssen die Politiker des Rates dazu einen Beschluss fassen und das Geld im Haushalt zur Verfügung stellen. Doch aller Voraussicht nach sind sich die Politiker über die Notwendigkeit der Brückensanierungen einig.

Neben dem Programm für die Brückensanierungen sollen in diesem Jahr auch schadhafte Geländer beim Mühlenkolk repariert oder ersetzt werden. Hier will man bei Holz als Material bleiben. Der Charakter des idyllischen Areals soll erhalten bleiben.