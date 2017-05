Neue Bushaltestelle für Quendorf

Quendorf. Im Zuge der Reaktivierung des Personennahverkehrs von Bad Bentheim über Nordhorn bis nach Neuenhaus wird auch in Quendorf ein neuer Haltepunkt entstehen. An der Straße „Alter Postdamm“ wird die Bentheimer Eisenbahn zuerst einen etwa 110 Meter langen Bahnsteig bauen, danach könnte die Samtgemeinde Schüttorf mit einer Bushaltestelle mit Wartehäuschen, fünf Parkplätzen, Fahrradständern und einer Wendemöglichkeit für den Bus an den Bahnsteig andocken. Diesen Plänen hat am Montagabend der Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde mit einer Enthaltung zugestimmt, der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss wird noch darüber beraten.

Bis Ende Mai müssten die Fördergelder beantragt werden. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die Kosten auf rund 174.000 Euro. Angestrebt wird eine Förderquote von 75 Prozent mit Mitteln von der Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover und vom Landkreis Grafschaft Bentheim. Es bliebe somit ein Eigenanteil für die Samtgemeinde in Höhe von 21.750 Euro. „Wir haben uns bei den Schätzungen an den neuen Bushaltestellen in der Stadt orientiert“, erläuterte Dieter Salewski, Bauamtsleiter, während der Ausschusssitzung.

Geplant ist es zurzeit, dass die Busse zu Stoßzeiten – vor allem, wenn Schüler unterwegs sind – jede halbe Stunde, ansonsten stündlich fahren. Somit soll die Haltestelle in Quendorf die in Isterberg als Anlaufpunkt für die Schüler ersetzen. Albert Becker, vom Seniorenbeirat forderte, dass sich die Samtgemeinde für eine Ausweitung der Busfahrtzeiten einsetzen sollte: „Eine direkte Verbindung nach Nordhorn ist auch am Nachmittag wichtig. Für Senioren, die Arztbesuche oder auch Krankenbesuche, zu erledigen haben.“

Die Anwohner des „Alten Postdamms“ rechnen mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen, wie sie in der Einwohnerfragestunde deutlich machten. So war die Frage eines Anliegers, ob vier Parkplätze und einen Behindertenparkplatz und zehn Stellplätze für Fahrräder wirklich ausreichend seien: „Wir werden das Verkehrsaufkommen beobachten. Die meisten Berufsschüler fahren selbst mit dem Wagen. Auch die Haltestelle in Isterberg wurde nicht so stark von den Schülern genutzt“, antwortete Salewski.

