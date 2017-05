Neue Flüchtlingsunterkunft ist bezugsfertig

Das Haus an der Ochtruper Straße 40 in Bad Bentheim ist endlich hergerichtet. Hier sollen bald Flüchtlinge und andere Menschen in Not einziehen. Die Sanierung ist übrigens auch für den Klimaschutz positiv.

Bad Bentheim. Es ist vollbracht: Nach vielen heftigen Diskussionen im Bad Bentheimer Stadtrat und der nun abgeschlossenen Bauarbeiten, können ab Mai Asylsuchende in das Haus an der Ochtruper Straße 40 untergebracht werden. Bis zu zwölf Personen können in dem Gebäude wohnen. Angedacht ist es, dort zunächst Asylsuchende unterzubringen, die der Arbeitskreis Zuwanderung betreut. Später könnten auch Obdachlose oder Menschen in Not dort ein Dach über den Kopf finden.

Insgesamt hat die Sanierung des Hauses rund 330.000 Euro gekostet. 86.000 Euro kamen dabei aus der Stadtkasse, das restliche Geld floss aus verschiedenen Fördertöpfen, unter anderem Bundesmittel für die energetische Sanierung. Knapp 70 Prozent Kohlenstoffdioxid werden nachweislich durch die verschiedenen Dämmungen nun eingespart. „Es ist gut, dass die Stadt nun ein Wohnhaus in ihrer Verantwortung hat“, meinte Bürgermeister Dr. Volker Pannen bei dem Tag der offenen Tür am Sonnabend. Lange gab es Diskussionen darüber, ob sich der aufwendige Umbau lohne oder ob es nicht sinniger sei das Haus zu verkaufen oder gar abzureißen.

Dr. Volker Pannen machte in seiner Rede deutlich, dass er von dem Projekt selbst überzeugt ist: „Das Haus wird sich durch die Mieten des Landkreises für die Flüchtlinge rentieren. Es ist wirtschaftlich und wir haben so einen weiteren Schandfleck Bad Bentheims beseitigt.“ Klimaschutzmanagerin Vera Stödtke hat das Projekt seit den ersten Planungen mit begleitet. Sie sieht die größten Veränderungen in der ersten Etage: „Hier war vorher gar nichts ausgebaut, die Treppe führte nur unter das Dach, man sah von innen die Ziegel. Im Sommer war es hier ziemlich heiß.“ Nun sind auf jeder Etage vier Zimmer und jeweils ein Bad, Gäste-WC und Küche. Die Möbel werden nun nach und nach aus den anderen Flüchtlingsunterkünften, die nun teilweise leer stehen, zur Ochtruper Straße gebracht. „Ich glaube, wir haben das Beste aus diesen 190 Quadratmetern herausgeholt“, meinte Stödtke.