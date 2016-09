Neue Karte vom jüdischen Friedhof in Neuenhaus

Zwei Auszubildende des Katasteramts Nordhorn haben den jüdischen Friedhof in Neuenhaus vermessen. Die Ergebnisse haben sie einer Karte dokumentiert. Per Mausklick sind nun Informationen zu den dort Bestatteten abrufbar.

Der jüdische Friedhof am Wittenkamp in Neuenhaus ragt heute als grüne Insel aus einer Wohnsiedlung heraus. Dort sind 57 Grabstellen zu sehen, die letzte stammt von 1942. Foto: Andre Berends

Neuenhaus. Sophie van der Reis starb am 11. Juli 1942 in Neuenhaus. Sie wurde 82 Jahre alt. Ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem jüdischen Friedhof am Wittenkamp, weit draußen vor den Toren der Stadt. Nach Sophie van der Reis wurde dort niemand mehr beerdigt. Denn nur zwei Wochen später, am 29. Juli 1942, wurden die letzten acht Neuenhauser jüdischen Glaubens über Nacht ins Konzentrationslager Theresienstadt und in die anderen Vernichtungslager im Osten deportiert. Sie alle kamen ums Leben.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fristete der jüdische Friedhof ein trostloses Dasein. Niemand kümmerte sich um das Gräberfeld, das immer ein wenig höher lag als die umgebenden Wiesen. In den 1950er- und 60er-Jahren rückte die Stadt näher an den Friedhof heran. Nur ein paar Meter von den Grabstellen entfernt entstanden Straßen und Häuser. Heute ragt der Friedhof mit seinen alten Eichen und Buchen als grüne, umzäunte Insel aus der Siedlung heraus.

Download der Karte auf der Homepage von Neuenhaus

Wer sind all die Menschen, die einst der Synagogengemeinde Neuenhaus angehörten und dort bestattet wurden? Die Mitglieder des Arbeitskreises „Neuenhaus in der NS-Zeit“ haben alte Unterlagen durchforstet, unter anderem im Staatsarchiv Osnabrück. Sie haben die teils verwitterten Inschriften der Grabsteine, die Pastor Diddo Wiarda aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt hat, mit den Aufzeichnungen vergleichen. Dabei ist eine Liste entstanden, die 57 Grabstellen aufführt. Die Älteste datiert vom 29. September 1764: Seinerzeit wurde „Herr S’eb, Sohn von Eljakom“ zu Grabe getragen. Der Friedhof selbst dürfte aber noch wesentlich älter sein. Nur ist von den davor bei Bestattungen errichteten Holzstelen schon lange nichts mehr zu sehen.

Wer den Friedhof heute betritt und mehr über die dort beerdigten Neuenhauser erfahren möchte, der kann nun auf eine neue Dokumentation zurückgreifen, die im Internet verfügbar ist. Auf Initiative von Norbert Voshaar, der sich ebenfalls im Arbeitskreis „Neuenhaus in der NS-Zeit“ engagiert, hat das Katasteramt Nordhorn die Anlage in den vergangenen Monaten vermessen. Gunda Vogel und Annabell Schmidt haben daraus ein Projekt für ihre Ausbildung gemacht. Sie haben das Gelände im April mit satellitengestützter Technik genau vermessen und ihre Ergebnisse in einer Karte festhalten. Im Maßstab von 1:100 ist nun zu sehen, an welcher Stelle des Friedhofs ein Grab, ein Grabstein oder ein Platzhalter steht. Das ist ein kleiner Sandstein mit einer Zahl, der auf mehrere Grabstellen einer Familie hinweisen soll. Auch haben Gunda Vogel und Annabell Schmidt den Baumbestand kartiert. Und sie haben die Karte in ihrer elektronischen Form als PDF-Datei mit interaktiven Elementen versehen. Klickt man einen Grabstein mit der Maus an, öffnet sich ein Feld mit einem Foto und der übersetzten Inschrift des Grabsteins.

Vor ein paar Tagen haben die beiden angehenden Vermessungstechnikerinnen die Ergebnisse im Rathaus vorgestellt. Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp dankte den beiden Auszubildenden für ihre wochenlange Arbeit, für die das Katasteramt keine Rechnung gestellt hat. Die Karte helfe, den jüdischen Friedhof und seine Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sagte Norbert Voshaar und meinte mit Blick auf die Dokumentation: „Wir sind begeistert!“