Neue Orgel in Bentheimer Martin-Luther-Kirche

Bad Bentheim. Gerrit Geerds zückt sein Handy und klickt ein Foto auf dem Bildschirm an. Ohne Zweifel: Da steht sie, eine wahre Schönheit in Elfenbeinweiß mit silbern blinkenden Orgelpfeifen. In der Bad Bentheimer Martin-Luther-Kirche sorgt sie gerade für Wirbel, denn die neue, in ihre Einzelteile zerlegte, historische William-Holt-Orgel, wird dort wieder aufgebaut. Am 30. April soll sie feierlich eingeweiht werden.

Es ist Montagnachmittag: Die Windlade steht fix und fertig auf der Arbeitsbühne, doch es fehlt der Saft. Mehrfach drückt Cor Helmus auf den Schalter – es regt sich nichts. „Kein Strom“, sagt er ratlos. Nach einigem Hin- und Her ist die Ursache gefunden. Die Sicherung ist zu schwach, also zapft Orgelrestaurator Fokke-Rinke Feenstra auf Rat von Birgit Giesecke von Bergh eine Stromquelle außerhalb der Kirche an. Und prompt surrt das Gerät in die Luft – geschafft. Zwei, drei Handgriffe, und die Windlade landet sanft auf der Empore im Inneren der Kirche.

In den nächsten drei Wochen haben Feenstra und sein Orgelbauteam viel zu tun. In der Osternacht soll die im Jahr 1851 gebaute William-Holt-Orgel zum ersten Mal in der Kirche erklingen, zudem wird es einen Festgottesdienst am 30. April geben.

Inzwischen ist es rund fünf Jahre her, dass die Würfel für eine neue Orgel in der Martin-Luther-Gemeinde gefallen sind (die GN berichteten). Im vergangenen Jahr wurde die aus dem englischen Skelmathorpe stammende Holt-Orgel von der Orgelbaufirma Feenstra in Grootegast restauriert. Jetzt beim Einbau wird es noch einmal richtig spannend. „Wir haben zwar alles gemessen und berechnet, aber Überraschungen sind trotzdem möglich“, erklärt Fokke-Rinke Feenstra. Die erste haben die Männer erlebt, als sie mittags das Orgelgestell aufbauen wollten. „Wir mussten ein paar Millimeter abhobeln lassen, weil der Boden auf der Empore nach vorne abfällt“, erzählt Gerrit Geerds aus Veldhausen.

Er und Feenstra kennen sich seit über 30 Jahren. Die beiden haben schon manch altes Orgel-Schätzchen zusammen auf die Füße gestellt. Geerds war auch mit in England, als die Holt-Orgel für Bad Bentheim ausgesucht wurde. Und wie sieht der Plan für die nächsten Tage aus? „Das muss sich entwickeln“, dämpft Geerds zu hohe Erwartungen. Als nächstes würden die Pfeifenkisten geholt und die Windladen aufgebaut und dann die Mechanik installiert. „Das ist viel Schraubarbeit.“ Die 16-füßigen Bordunpfeifen (Brummbass) erhalten ihren Platz vorm mittleren Wandfenster.

Und was ist beim Aufbau am kompliziertesten? „Die Mechanik“, heißt es prompt, denn die sei für ein gutes Orgelspiel entscheidend. Wichtig sei auch die nachträgliche Intonation der Orgel. Der Klang soll zwar originalgetreu bleiben, doch er muss auf die Raumakustik nachjustiert werden.

In der Werkstatt hat die Orgel im Rahmen der Restaurierung ihre elfenbeinweiße Farbe erhalten. „Wir haben uns entschieden, dass die Orgel in ihrer Farbgestaltung dem Kirchenraum angepasst wird“, erklärt Birgit Giesecke von Bergh. Die Labialen (Lippen) der silberfarbenen Orgelpfeifen haben eine schicke Blattgoldauflage erhalten. Fest steht: In den kommenden Tagen nimmt die Orgel auf der Empore in der Martin-Luther-Kirche schrittweise Gestalt an.