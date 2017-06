Neue Radweg-Lösung für Coevorden-Piccardie Kanal

Emlichheim/Georgsdorf. Die Kanalstraße zwischen Emlichheim und Georgsdorf ist eine der wenigen Grafschafter Kreisstraßen, die nicht durchgehend mit einem Radweg ausgestattet ist. Und langfristig wird sie den auch nicht bekommen. Das hat damit zu tun, dass es auf dieser Strecke bereits einen touristischen Radweg entlang des Coevorden-Piccardie-Kanals gibt, der fast parallel zur Kanalstraße (K19) verläuft. Dieser Pfad ist vor allem bei Ausflüglern beliebt, weil er durch eine idyllische Landschaft führt.

Er wird jedoch nicht nur touristisch genutzt. Auch Anwohner der Kanalstraße, die Einwohner von Neugnadenfeld und Mitarbeiter des dortigen Gewerbegebiets befahren ihn täglich. Hier gibt es aber einen Haken: Um den Radweg überhaupt zu erreichen, müssen sie zuerst die Kanalstraße befahren – und zwar bis zur nächsten Brücke, die über den Kanal zum Radweg führt. Das ist nicht ungefährlich. Immerhin fahren auf der gut 14 Kilometer langen Strecke zwischen Emlichheim und Georgsdorf jeden Tag gut 3000 Fahrzeuge. Unter ihnen sind viele Lastwagen und landwirtschaftliche Gespanne. Da wird es schon mal eng auf der Kanalstraße. Es hat in der Vergangenheit auch schon schwere Unfälle gegeben.

13 Fahrbahnteiler

Die Kreisverwaltung greift nun einen Plan auf, der bereits vor 15 Jahren geschmiedet wurde. Sie will entlang der Kanalstraße fünf kleine Radwegabschnitte mit einer Gesamtlänge von knapp 3,5 Kilometern bauen, die Radfahrer sicher zu den Brücken führen. Damit diese die Kanalstraße bequem überqueren können, sollen zudem 13 Fahrbahnteiler gebaut werden, also kleine Verkehrsinseln, denen sich der Kraftverkehr mit Tempo 70 nähern darf. An diesen Stellen wird die Kanalstraße von 6,50 Meter auf 9,50 Meter verbreitert. In Ringe ist ferner vorgesehen, zwischen Blickdiek und Wöstendiek eine zusätzliche Radfahrbrücke über den Kanal zu bauen.

Der Landkreis erwartet für dieses Vorhaben Gesamtkosten in Höhe von 1,85 Millionen Euro. Diese könnten zu 60 Prozent vom Land Niedersachsen getragen werden, berichtet Frank Adenstedt, in der Kreisverwaltung Leiter der Abteilung Verkehr. Die restlichen gut 740.000 Euro müsste der Landkreis schultern. Frank Adenstedt betont, dass die Finanzierung noch nicht in trockenen Tüchern ist. Bislang gebe es weder einen Förderantrag, noch seien im Haushalt des Landkreises entsprechende Gelder eingeplant. Er ist aber zuversichtlich, dass dies 2018 geschieht, sodass 2019 gebaut werden kann. „Wenn keine anderen, wichtigeren Projekte dazwischenkommen“, betont er im GN-Gespräch.

Auch Radweg erneuern

In einem zweiten Schritt, so die Planungen des Landkreises, soll auch der Radweg am Kanal ausgebaut werden. Dafür wären dann noch einmal 2,2 Millionen Euro fällig. Und auch hier könnten vom Land 60 Prozent der Kosten abgedeckt werden. Frank Adenstedt macht darauf aufmerksam, dass die jetzigen Planungen allemal günstiger wären als der Bau eines neuen, durchgehenden Radwegs direkt an der Kanalstraße. Der würde rund 4,7 Millionen Euro kosten – und wäre nicht förderfähig. „Das Land sieht ja, dass es schon den touristischen Radweg gibt und würde deshalb natürlich kein Parallelangebot fördern“, erläutert Frank Adenstedt und ist sich sicher: „Radfahrer würden ohnehin den Radweg am Kanal nutzen – einfach, weil der viel schöner ist.“