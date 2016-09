Neue Vorwürfe gegen Generalsekretär Tauber

dpa Berlin. Gegen CDU-Generalsekretär Peter Tauber gibt es weitere Mobbing-Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner Zeit als Kreisvorsitzender in Hessen. Bekannt ist, dass in seiner Amtszeit im Main-Kinzig-Kreis ein Papier mit Methoden kursierte, um die damalige CDU-Geschäftsführerin Anne Höhne-Weigl aus dem Amt zu drängen. Tauber bestreitet, es mitverfasst zu haben, sagte der dpa aber, es sei ein Fehler gewesen, es gekannt und nichts dagegen unternommen zu haben. Höhne-Weigl sagte der „Süddeutschen Zeitung“, Tauber habe das Programm in seiner Zeit als Vorsitzender selbst umgesetzt und sie gemobbt“.