Neue Weihnachtslichter für Schüttorf

Schüttorf. Knapp drei Monate vor dem Heiligen Abend hat sich der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schüttorf mit der Weihnachtsbeleuchtung beschäftigt. Planer Christian Fahlke stellte den Ausschussmitgliedern drei verschiedene Konzepte für die Weihnachtsbeleuchtung vor. Eines soll in diesem Jahr die bisherige Beleuchtung mit den Weihnachtssternen ersetzen. Im Mittelpunkt der Konzepte stehen die Bäume. „Wir haben 63 Bäume in flächiger Verteilung. Es soll eine Beleuchtung sein, die wiedererkennbar, aber auch nicht kitschig ist“, sagte Fahlke.

Die Vorschläge

Konzept eins sieht leuchtende Kugeln in den Bäumen vor, die in verschiedenen Größen und Farben zu erhalten sind. In Konzept zwei sollen die Bäume mit farbigen Strahlern unterhalb der Baumkronen angestrahlt werden. Eine Beleuchtung der Fassaden in verschiedenen Farben sieht Konzept drei vor.

Die Mehrzahl der Ausschussmitglieder bevorzugte das Konzept mit den Kugeln, die in Durchmessern von zehn bis 80 Zentimetern erhältlich sind. 75.000 Euro seien laut Stadtdirektor Manfred Windhaus im Haushalt für die Weihnachtsbeleuchtung eingeplant. Fahlke plant mit Kosten von 40.000 Euro für die Umsetzung.

Baldige Entscheidung

Manfred Windhaus bat die Fraktionen, sich bis zur nächsten Stadtratssitzung am 29. September diesbezüglich zu beraten. Die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses, der nicht öffentlich tagt, werde extra vorgezogen, um so schnell wie möglich eine Entscheidung zu treffen, damit die entsprechende Beleuchtung noch rechtzeitig zur Weihnachtszeit bestellt werden kann.

Bernhard Kröner (SPD) rief die Bürger dazu auf, sich an die Fraktionen zu wenden, um ihre Meinung zur Weihnachtsbeleuchtung mitzuteilen, damit am Ende auch im Sinne der Bürger abgestimmt werden könne.