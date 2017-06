Neue Windräder nehmen Gestalt an

Waldseite. Nun konnten Bürger sowie Mitglieder aus Rat und Verwaltung selbst einen Blick auf den Baufortschritt werfen. Die Mitarbeiter des Osnabrücker Unternehmens „Prowind“ erläuterten alles Wissenswerte rund um Aufbau und Betrieb der Windräder.

Die Ausmaße der Anlagen, hergestellt vom europäischen Marktführer Vestas, sind beeindruckend: Während die kleinere „V112“ eine Nabenhöhe von 94 Metern erreicht, liegt diese bei den drei größeren „V126“ auf stolzen 149 Metern. Deren knapp 62 Meter langen und 12,4 Tonnen schweren Rotorblätter bringen es auf eine Gesamthöhe von gut 210 Metern. Ein tiefer Schwerpunkt und ein Fundament mit 28 Metern Breite und 3,20 Tiefe sollen den Windrädern die nötige Stabilität verleihen. Die 3,3-Megawatt-Anlage „V126“ kann laut Betreiber in einer Stunde so viel Strom erzeugen, wie ein Drei-Personen-Haushalt im gesamten Jahr verbraucht.

Nachdem im Februar die ersten Erdbewegungen erfolgten und Ende April die ersten Transporte mit Turmteilen der Firma Vestas eintrafen, werden die Stücke aktuell mithilfe eines schweren Gittermast-Mobilkrans vom Typ „Liebherr LG 1750“ aufgebaut. Aus fünf Segmenten à 30 Metern Höhe besteht der Turm, die ersten beiden waren am „Tag der offenen Baustelle“ bereits als 60 Meter hoher Stumpf für die Besucher zu betrachten. Alles im Blick hat dabei „Prowind“-Bauleiter Hanns-Peter Ewertz. „Man kennt den Ablauf, aber jede Baustelle hat ihre eigenen Herausforderungen“, sagt er. Das Wichtigste sei, dass das unterste Turmteil lotrecht steht. Schließlich müssten die Flächen, an denen die Segmente aneinander geflanscht werden, absolut waagerecht sein. Der Turm darf keinesfalls schief stehen: An der Spitze der Stahlkonstruktion in rund 150 Metern Höhe beträgt die Toleranz maximal einen Zentimeter.

Wenn die Anlagen im Juni ihren Dienst aufnehmen, beginnt die Zuständigkeit des technischen Betriebsführers Markus Möller: Er überwacht alle Vorgänge und hat dafür Sorge zu tragen, dass alle nötigen Wartungen und Prüfungen erfolgen. „Jede Minute des Betriebs wird dokumentiert“, sagt er. Vor Ort ist er jedoch relativ selten: Auf Bildschirmen lassen sich alle Prozesse beobachten. Die digitalisierten Windkraftanlagen melden außerdem sofort, wenn ein Problem vorliegt. Trotz Regenschauern fanden sich zahlreiche Gäste am Nordhorner Weg ein, ganz zur Freude von „Prowind“-Geschäftsführer Johannes Busmann, der auf dem dortigen Gehöft aufwuchs: Er berichtete von seinem schon lange gehegten Interesse an der Windkraft, das in ersten Versuchen 1989 mit einem 30 Meter hohen Gittermast-Windrad wurzelt und sich schließlich von der Nebentätigkeit zur Profession entwickelte. „Nun lebe ich ein Leben als Unternehmer für erneuerbare Energien“, sagte Busmann. Den Windpark Waldseite bezeichnete er mit Blick auf seine eigene Herkunft als „ganz besonderes Projekt“. Erster Stadtrat Heinz-Gerd Jürriens lobte die gute und produktive Zusammenarbeit.